'Miércoles', todo lo que sabemos sobre la temporada 3 de la exitosa serie de Netflix con Jenna Ortega

En Netflix se han quedado ya sin 'Stranger Things' y 'El juego del calamar', por lo que su mayor bombazo televisivo en marcha es 'Miércoles'. Ahí es cierto que su segunda entrega sufrió un notable bajón de audiencias, pero sigue siendo todo un éxito para una plataforma que confió rápidamente en ella para tener una tercera temporada.

Ahora ha llegado el momento de hacer un repaso a todo lo que sabemos sobre la temporada 3 de 'Miércoles'. Obviamente, el artículo irá actualizándose en cuanto se sepan más detalles sobre los nuevos episodios de la serie protagonizada por Jenna Ortega.

La historia

Alfred Gough y Miles Millar, creadores y showrunners de la serie, no han querido adelantar todavía mucho sobre la temporada 3, pero sí han destacado algunos detalles. Por ejemplo, Gough comentó que “queremos seguir profundizando en nuestros personajes mientras expandimos el mundo de Nevermore y Miércoles”, mientras que Millar prometió que “¡veremos más miembros de la familia Addams y descubriremos más secretos familiares en la tercera temporada!”.

Por su parte, Jenna Ortega comentó en GamesRadar que "me gustaría que Morticia y Miércoles dejaran de discutir y se unieran. Habíamos estado hablando de mujeres uniéndose, y eso se ve un poco en el episodio final, o en los episodios finales. Creo que deberíamos profundizar en eso. Es realmente emocionante y refrescante ver a las mujeres representadas de esa manera". Ya veremos si le hacen caso...

La producción

La mayor incógnita de todas es la fecha de estreno de la temporada 3 de 'Miércoles'. Desde Netflix no se han pronunciado oficialmente al respecto, pero lo que sí está prácticamente asegurado es que como mínimo habrá que esperar hasta 2027 para ver los nuevos capítulos de la serie.

Y es que Hunter Doohan confirmó en enero de 2026 lo que Luis Guzmán había adelantado en su momento: el rodaje de la temporada 3 de 'Miércoles' comenzará en Irlanda en febrero de 2026. Teniendo en cuenta que las grabaciones de cada temporada duran entre 7 y 8 meses, eso hace imposible que podamos verla este año.

El reparto de la temporada 3 de 'Miércoles'

El principal fichaje por ahora de la temporada 3 de 'Miércoles' es el de Eva Green para dar vida a Ophelia, la hermana de Morticia Addams y que no parece tener muy buenas intenciones con respecto a su sobrina si nos fiamos del final de la segunda entrega. La actriz comentó lo siguiente sobre su fichaje en Tudum:

Estoy encantada de unirme al mundo terriblemente retorcido de Wednesday como la tía Ophelia. Esta serie es un mundo tan deliciosamente oscuro e ingenioso que estoy deseando aportar mi propio toque de locura a la familia Addams.

Además, la temporada 3 de 'Miércoles' contará con multitud de regresos. Por ejemplo, dentro de la familia Addams volveremos a ver a Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Victor Dorobantu, Fred Armisen y Joanna Lumley.

Otros viejos conocidos que reaparecerá en los nuevos episodios de 'Miércoles' serán Emma Myers (Enid), Joy Sunday (Bianca), Georgie Farmer (Ajax), Moosa Mostafa (Eugene), Billie Piper (Isadora), Evie Templeton (Agnes) y Hunter Doohan como Tyler, la némesis de Miércoles.

'Miércoles' temporada 3 - cartel

Por ahora el único material promocional que tenemos es un cartel de la temporada 3 de 'Miércoles' que se lanzó acompañando la noticia de su renovación

