'The White Lotus' enciende los motores de su temporada 4 fichando a uno de los actores franceses más reconocidos del mundo

Aunque en un principio Mike White afirmó que no tenía ni idea de por dónde empezar con una temporada 4 de 'The White Lotus', lo cierto es que ya están montando su reparto en tiempo récord. En este año, al showrunner de la serie le ha dado tiempo a participar en la temporada 50 de 'Survivor' (su segunda vez en el reality) y a escribir los guiones de esta nueva tanda de episodios. A eso se le llama eficiencia.

El hotel de los líos

Todo lo que sabemos de esta nueva entrega es que, una vez más, ocurrirá en un hotel de la franquicia The White Lotus y seguirá a los huéspedes y los empleados durante una semana, esta vez ambientada en Francia. Y a nombres que ya se conocían, como Helena Bonham Carter, Sandra Bernhard o Steve Coogan, ahora se han unido las estrellas autóctonas del país.

Concretamente, tal y como revela Deadline, serán Vincent Cassel ('El odio', 'Cisne negro', 'Los tres mosqueteros'), Corentin Fila ('Cuando tienes 17 años') y Nadia Terezkiewicz ('La gran juventud', 'Solo las bestias') los protagonistas franceses y, muy probablemente, los empleados del nuevo hotel chic donde, previsiblemente, ocurrirá un asesinato inesperado. Para ellos, no para nosotros.

No hay aún ninguna confirmación sobre la fecha de inicio de rodaje, aunque debería ser inminente de cara a estrenar a finales de año o inicios de 2027. Lo único que sí sabemos es que White y los suyos tendrán que afrontar una gran pérdida: el compositor de su tema de inicio, Cristóbal Tapia de Veer, no volverá con una nueva composición en esta temporada 4. ¿Alguien puede investigar su desaparición?

En Espinof | Explicamos el gran regreso sorpresa de 'The White Lotus'. Este es el único personaje que ha salido en las tres temporadas de la serie de HBO

En Espinof | Las series más esperadas de 2026