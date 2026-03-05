"No se usó ni una pantalla verde". Esta película de ciencia ficción con Ryan Gosling tiene una pinta tremenda y me encanta que hayan apostado por un cine más artesanal

Hay veces que el hype de una película es tan fuerte que acaba empujándote directamente al material original. Eso es exactamente lo que me ha pasado con 'Proyecto Salvación' ('Project Hail Mary'). La adaptación de la novela de Andy Weir -autor también de 'The Martian'- lleva meses generando una expectación enorme, y en mi caso ha tenido un efecto curioso: me he puesto a leer el libro ahora mismo, en parte por todo lo que se está diciendo de la película.

Entre el fichaje de Ryan Gosling como protagonista, la dirección del dúo formado por Phil Lord y Christopher Miller y las primeras reacciones a la película, cada novedad parece aumentar todavía más la sensación de que estamos ante una de esas superproducciones de ciencia ficción que quieren recuperar el espectáculo.

Apostar por lo práctico

Una de las decisiones más llamativas de la película tiene que ver con la manera en la que se ha rodado. En lugar de depender de las recreaciones digitales o cromas gigantescos, el equipo apostó por construir buena parte de la nave espacial donde transcurre la historia.

El propio Christopher Miller lo explicó así en The Hollywood Reporter: "Lo divertido de la película es que no hay pantallas verdes. No se usó ni una sola pantalla verde ni azul. Toda la nave se construyó desde cero. Teníamos una gran sección del exterior de la nave que construimos nosotros mismos".

Y resulta que esta decisión no responde solo a una cuestión estética. También influye directamente en cómo se rueda y en cómo interactúan los actores con ese espacio físico.

"Eso es lo que le da una sensación de realismo y naturalidad. Y la forma en que el equipo [como el director de fotografía Greg Fraser] iluminó el set con muchos efectos prácticos ha permitido mover la cámara a cualquier lugar y encontrar esos momentos. Porque no se trataba solo de adivinar y apuntar hacia dónde podría estar Rocky algún día [si el personaje se hubiera añadido en postproducción]. Eso es lo que hace que parezca que la acción se ha capturado en el momento".

El resultado es que veamos a Ryan Gosling, que interpreta al astronauta Ryland Grace -un hombre en una misión desesperada para salvar a la humanidad de una catástrofe-, trabajando en un entorno que existe, recorriendo los pasillos de la nave, tocar los paneles de control o interactuar con elementos reales del set.

Sin embargo, esto no significa que la película haya renunciado por completo a los efectos especiales. Al contrario. El propio Miller aclaró después que la producción cuenta con más de dos mil planos con efectos visuales y que hay personajes como el alienígena Rocky que se han creado combinando marionetas físicas y animación digital. La diferencia es que esos efectos se construyen sobre una base real.

Con un presupuesto cercano a los 250 millones de dólares, la adaptación de la novela de Andy Weir aspira a convertirse en uno de los grandes espectáculos de ciencia ficción de este año. Y si logra equilibrar ese despliegue técnico con la historia de amistad y supervivencia hace que el libro sea tan especial, 'Proyecto salvación' podría ser una de esas películas que nos convence de querer disfrutarla en la pantalla más grande posible. Y ya queda poco para hacerlo, porque se estrena el próximo 27 de marzo.

