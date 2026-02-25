Las primeras impresiones de 'Proyecto Salvación' la califican como "una obra maestra" y "un milagro", colocándola como una de las imprescindibles de 2026

Es una de las grandes incógnitas en la taquilla de este año: 'Proyecto Salvación' ha costado 150 millones de dólares y no forma parte de una franquicia preestablecida, por lo que Hollywood la estará mirando con lupa para ver si es viable empezar a salir de la "era de las franquicias" o estamos ante un fracaso tremendo. De momento, casi un mes antes de su estreno, el 20 de marzo, ya podemos calentar motores con sus primeras reacciones, que no podrían ser mejores. ¿Serán suficientes?

Proyecto Salvación (del cine)

El crítico Eric Marchen, por ejemplo, ha dicho de ella "La imprescindible odisea espacial despega como la primera gran superproducción de 2026. La fotografía fuera de este mundo de Greig Fraser llega a las estrellas, respaldada por una actuación estelar de Ryan Gosling. ¡Esta película es GENIAL!". En la misma línea, Adriano Caporusso afirma "Lo último de Lord y Miller lleva el bromance a lo 'Cortocircuito' a un extremo hilarante, al mismo tiempo que ofrece una épica espacial trepidante que pone la verdadera humanidad en el centro, pero no sin acompañarla de unas imágenes asombrosas".

No todas las opiniones son, ojo, tan positivas. Sir ir más lejos, Barry Hertz, crítico del medio canadiense The Globe and Mail, cree que "Un guion que no va no tan rápido como la luz, con demasiados finales y un punto crucial de la trama que se evapora, además de una aparente obligación corporativa con el catálogo de Amazon, no pueden suprimir el encanto galáctico de Ryan Gosling. 'Interstellar' sin todas sus movidas".

Obviamente, estando detrás de ella, Jeff Bezos no iba a decir otra cosa, pero pese a todo es interesante que sentencie que "'Proyecto Salvación' es excepcional. Ryan Gosling tiene tanto talento que, de alguna manera, consigue evocar emociones y química con su coprotagonista, ¡a pesar de que es un títere alienígena! Es una película increíble". En la misma línea está Michael Giacchino, que opina que es "Una película original (¿quién lo habría pensado?), inteligente, humana y profundamente emocionante. ¿Y he mencionado divertida? Uno de esos milagros que debes ver en pantalla grande".

¿Quieres más? Scott Menzel, periodista de cine y televisión, le ha dedicado un largo texto, destacando que "Es un logro cinematográfico épico. El alcance y la escala son inmensos, pero la narración sigue siendo íntima. Me sumergí por completo y sentí cada gramo de emoción, aislamiento y ansiedad junto a los personajes (...) Raramente utilizo esta expresión, pero 'Proyecto Salvación' es una obra maestra y muy probablemente una contendiente para los grandes premios más adelante". Tendremos que ver si las críticas largas y pensadas son igual de positivas, pero de momento parece que estamos ante una de las grandes de 2026. Crucemos los dedos.

