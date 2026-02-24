Casi nadie sabe el verdadero motivo por el que 'Cadena perpetua' es la mejor película de la historia según IMDb: el estreno de 'El caballero oscuro'

Todavía hay mucha gente que se pregunta por qué 'Cadena perpetua' lleva muchos años considerada como la mejor película de todos los tiempos en IMDb. Es evidente que uno de los principales motivos es que gusta muchísimo y parece una opción de consenso, pero lo cierto es que hay un factor clave que fue lo que propició que alcanzase el número 1 para luego ya nunca jamás volver a perderlo.

Hay que remontarse a verano de 2018, en concreto al estreno de 'El caballero oscuro'. Por aquel entonces, 'El Padrino' llevaba más de una década liderando la lista de IMDb, pero la pasión por la película dirigida por Christopher Nolan le hizo arrebatar la primera posición al clásico de Francis Ford Coppola.

Una guerra que no ganó ninguno de los dos bandos

Fue ahí cuando comenzó una guerra entre los seguidores de ambos títulos que es un precedente directo de lo que ha sucedido últimamente entre los fans de 'Breaking Bad' y 'Juego de Tronos'. Lo cierto es que 'El caballero oscuro' llegó a lo más alto con una nota media de 9,7, pero en los días siguientes empezó a pasar algo llamativo: las notas medias tanto de 'El caballero oscuro' como de 'El Padrino' empezaron a bajar de forma clara.

Las acusaciones entre los seguidores de una y otra película empezaron a inundar los foros que IMDb tenía por aquel entonces y que hace tiempo desaparecieron por completo. Sin embargo, quedan restos de los sucedido en otras webs, donde no queda claro qué fue lo que sucedió primero.

Los fans más enfervorecidos de 'El caballero oscuro' aseguran que empezaron los de 'El Padrino' con votaciones de 1 sobre 10 para bajar la nota media de la película de Nolan, pero la cosa cambia si preguntas a los del otro bando. Lo único cierto es que fue entonces cuando 'Cadena perpetua', que llevaba mucho tiempo en segunda posición, superó a 'El Padrino'.

La guerra continuó con acciones de todo tipo, incluyendo el lanzamiento de la web The Dark Knight Sucks, y todo eso llevó a que se produjera el sorpasso definitivo: la nota media de 'El caballero oscuro' había bajado lo suficiente como para que 'Cadena perpetua' pasase a ocupar el número 1 de la lista de IMDb.

En IMDb no les quedó otra que reaccionar e introdujeron un cambio importante en la forma de calibrar las notas medias con el objetivo de intentar evitar que algo así volviera a suceder. Hoy en día es evidente que hace falta algo más que eso, pero entonces fue uno de los factores para que la guerra llegase a su fin, aunque al final los dos bandos acabaron perdiendo.

Desde entonces, solamente hitos muy concretos y temporales han hecho que 'Cadena perpetua' pierda el número 1 -por ejemplo, 'Dune 2' llegó a conseguirlo durante un breve periodo de tiempo-, pero al final siempre vuelve a lo más alto. Ya son casi 18 años y nada hace pensar que eso vaya a cambiar en un futuro más o menos cercano en el tiempo.

Por su parte, 'El Padrino' se ha acomodado en segunda posición en IMDb con una nota media de 9,2 sobre 10, mientras que 'El caballero oscuro' ocupa el tercer puesto con un 9,1. Lo que no está del todo claro es cómo habría quedado todo de no haberse producido esa guerra de review bombings...

