En 3 días regresa a Netflix uno de sus animes más irreverentes. Un festival de músculos y testosterona con un protagonista que siempre tiene ganas de jarana

Hay mangas que parece que no se van a acabar nunca, así que sus adaptaciones a anime se pueden seguir alargando y alargando todo lo que quieran sus creadores. Y si encima resulta que son un pepinazo, pues todo el mundo tan contento.

Es el caso de 'Baki the Grappler', que Keisuke Itagaki lleva décadas publicando sin ninguna intención aparente de poner fin a los combates, y su siguiente serie de anime arranca en nada.

La lucha continúa

'Baki' es un anime muy peculiar de artes marciales, conocido por sus personajes exagerados con una musculatura descomunal, sus combates hiperbólicos que rozan lo ridículo y las ansias continuas de su protagonista por seguir superándose a sí mismo.

A lo largo de tres series de anime y 126 episodios, Baki Hanma se ha enfrentado a todo tipo de enemigos, incluido un troglodita salvaje y a su padre, el hombre más poderoso del mundo. Ahora que lo había conseguido todo parece que no le quedaba nada por delante, pero entonces le sale al encuentro un clon del legendario samurai Miyamoto Musashi, su mayor desafío hasta la fecha.

'Baki-Dou: El samurai invencible' marca la nueva etapa del anime y tiene su estreno confirmado en Netflix para el próximo 26 de febrero. Sale a la sombra de 'Los Bridgerton' aunque obviamente tiene un público objetivo muy diferente que tiene que estar dando palmas con las orejas para regresar a este festival de excesos y patadas voladoras.

Se espera que esta primera temporada de 'Baki-Dou' ronde los 13 episodios, como las series predecesoras, aunque esta etapa del manga de Itagaki llegó a contar con 17 volúmenes, con lo que es muy posible que hagan varias temporadas para adaptarla al completo.

