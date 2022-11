'Baki': en qué orden y dónde ver el frenético anime de artes marciales

Si hablamos de animes de peleas y de leches como panes, sin duda la historia de Baki Hanma merece estar en lo más alto del podio. El manga 'Baki the Grappler' de Keisuke Itagaki lleva en publicación desde 1991, y desde entonces no ha parado de darnos todo tipo de combates de infarto.

A través de diferentes series de anime, hemos podido ver crecer a Baki (como luchador, y literalmente), superándose cada vez más en sus intentos por superar a su padre Yujiro Hanma, el hombre más fuerte del mundo. Eso sí, los entrenamientos de Baki son poco convencionales y le llevan a enfrentarse a todo tipo de enemigos, desde miembros de la yakuza, maestros de artes marciales, boxeadores famosos, e incluso una mantis religiosa gigante.

Por desgracia, no toda la serie está disponible en streaming, pero gracias a las nuevas series de Netflix, 'Baki' está viviendo una segunda edad dorada. Así que si no sabéis por dónde empezar con este desmesurado anime con enormes dosis de testosterona y combates desenfrenados, aquí va una guía para seguir toda la historia en orden cronológico y no perdernos nada.

Temporada 1 de 'Baki the Grappler'

Allá por 2001 se estrenó esta serie de anime de 24 episodios que se centraba en los primeros años de Baki Hanma, su exhaustivo entrenamiento y también en varios de los conflictos que arrastraremos toda la historia, como el deseo por superar a su padre.

La serie de 2001 es la introducción perfecta a la historia de Baki, y al adaptar el material de manera lineal no nos perdemos nada relevante.

'Grappler Baki: The Ultimate Fighter'

Después vendría este especial directo a video de 45 minutos que se estrenó en 1994. En este caso, se centra en el enfrentamiento entre Baki y el maestro de karate Shinogi Koushou, adaptando también el arco del Torneo de Karate.

Este duelo también se puede ver también en el anime 'Baki the Grappler', pero desde luego la OVA le da bastante vidilla. Si queremos seguir con el orden cronológico, podemos saltárnosla porque técnicamente ya hemos visto este combate en el capítulo 18 de la primera temporada, o hacer un pequeño parón antes de seguir con la serie.

Temporada 2 de 'Baki the Grappler'

Después seguiríamos con la segunda temporadas de la serie original, también con 24 episodios. Esta parte de la serie fue titulada 'Grappler Baki: Maximum Tournament', y se centraba en adaptar esta parte del manga, con más torneos y más combates loquísimos y llenos de testosterona. Y sí, también hay salseo de la familia Hanma.

'Baki: Most Evil Death Row Convicts Special Anime'

Este especial de 15 minutos es prácticamente anecdótico, pero si no queremos dejarnos nada por el camino es el momento ideal para verlo. Este pequeño capítulo se centra en cinco presos que se fugan de la cárcel y viajan a Japón, aunque veremos este arco mejor desarrollado más adelante y casi da una sensación de "tráiler" para lo que está por llegar en el anime.

Temporadas 1 y 2 de 'Baki'

Tras casi veinte años desde el final de la primera serie de anime, llegó directa a streaming 'Baki', una nueva serie que adaptaría el arco de los Condenados a Muerte. Gracias al renombre que ha ido ganando en los torneos anteriores, Baki se ha convertido en el objetivo de varios presos muy peligrosos que quieren derrotarle para probar su fuerza. Así empieza un torneo fuera de lo común donde los oponentes se pueden batir en cualquier momento y sin estar restringidos por las reglas del cuadrilátero.

Esta parte de la historia supone un buen punto de inicio, ya que tenemos rápidamente el suficiente contexto sobre quién es Baki y no es necesario del todo haber visto los animes anteriores.

Disponible en Netflix.

'Baki: Saga del Gran Torneo Raitai'

Seguimos con más torneos frenéticos en este nuevo arco de 'Baki', que técnicamente se podría contar como una tercera temporada del anime revival.

Durante sus anteriores combates, Baki ha sido envenenado con una sustancia letal y ha perdido muchísima fuerza. Hay una cura para su condición, pero para conseguirla debe participar en el Torneo Raitai, por lo que viaja a China para participar y medirse con algunos de los luchadores más fuertes del mundo... incluyendo su padre.

Disponible en Netflix.

'Baki Hanma'

Continuando la serie anterior, en 2021 se estrenó un nuevo anime titulado 'Baki Hanma', que nos lleva a un nuevo arco donde nuestro protagonista ya busca activamente enfrentarse a su padre. Pero antes, debe de rotar a un famoso prisionero de la Prisión Estatal de Arizona conocido como "MR".

Ya se ha confirmado una segunda temporada que nos traerá un nuevo contrincante: Pickle, un hombre de la era Cretácica que despierta después de millones de años preservado en el hielo. Todavía no tenemos fecha de estreno para los nuevos episodios, así que toca ser pacientes.