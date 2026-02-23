El final de ‘El agente secreto’ está lleno de emoción y su director lo explica: “El poder de la historia no tiene nada que ver con la forma en que la gente la recuerda”

Dio la sorpresa el pasado mayo en Cannes, y desde entonces ha ido reafirmándose como uno de los títulos más potentes del panorama cinematográfico de este año. ‘El agente secreto’ se encuentra ahora mismo en cines extendiendo un nuevo hito histórico para el cine brasileño, consiguiendo en el proceso cuatro nominaciones en los Oscars y cierto halo de favorita para ser ganadora en la categoría internacional.

Ya se ganó menciones por la dirección de Kleber Mendonça Filho y por la actuación protagonista de Wagner Moura en el mencionado Cannes, pero la película está siendo muy comentada su juego con los géneros hollywoodienses como el thriller, por su contundente mensaje político y por las filigranas que toma la película en su historia. No sólo trata de mantener como un misterio la identidad del personaje protagonista y que le lleva a intentar mantener un perfil bajo en la zona de Recife, sino que ‘El agente secreto’ toma varios saltos temporales entre el Brasil de 1977 y el presente.

Presente y pasado

Todo es un ejercicio bastante deliberado de Mendonça Filho para reforzar varias de las ideas más potentes de la película. Por un lado, la importancia de recordar la historia, de ahí que mucha de la historia gire en torno a las opresiones cometidas durante la dictadura militar en Brasil. Por otro lado, la necesidad de registrar la historia para poder recordarla.

El cineasta brasileño empezó a tener interés en esta última idea a partir de su trabajo en ‘Retratos fantasma’, un documental que entra en archivos históricos para recordar personas y espacios ya desplazados del Brasil actual, como pueden ser los cines en favor de templos evangélicos. O, como sucede en ‘El agente secreto’, por un centro de hemodonación. Un interés por la historia grabada que le vino de su madre, que era historiadora (y también cinéfila, contagiándole su pasión por ir al cine) y aprendiendo de ella que “el archivo es la prueba de vida de alguien”, tal y como comentó en una entrevista en The New Yorker.

Para Mendonça Filho fue emocionante tener entre manos evidencias de un momento pasado, que era lo más parecido a una máquina del tiempo, y decidió emplearlo para contar esta historia. “Mucha de ‘El agente secreto’ viene del poder de la historia. Y el poder de la historia no tiene nada que ver con la forma en que la gente la recuerda”. Cuando el personaje de Moura es perseguido por un sicario contratado, sólo nos enteramos de que a muerto a partir de una fotografía en un periódico que ve una investigadora en el presente.

“Creo que hay algo muy dramático en saber que la historia que estamos viendo se está observando realmente desde el futuro” dijo Mendonça Filho en otra entrevista con Slant. Al establecer este marco temporal, el director busca un efecto en el espectador similar al que él sentía viendo una fotografía antigua o escuchando una grabación en casete: “¿Qué les pasó a estas personas? ¿Qué le pasó a él?”. Una curiosidad por el descubrimiento que se traduzca luego en una emoción que ponga en valor el recordar el pasado como acto político.

Es por ello que luego tiene especial resonancia cuando vemos al hijo del protagonista siendo visitado ya de adulto por la investigadora, que le proporciona grabaciones y fotografías de su padre para que pueda recordarlo como realmente fue y no por cómo le irían contando para que no pensase en él. En la misma entrevista a Slant, Moura señala que “tenemos que recordar para que eso no vuelva a suceder”, por lo que es importante contar la historia correctamente y por eso tiene tanta fuerza que el hijo reciba un pendrive con todo lo relativo a su padre. Es una nota final especial y emotiva a una de las experiencias más tensas del cine reciente.

