'Cumbres Borrascosas' pierde el número 1 en taquilla inesperadamente. La recaudación se desinfla mientras esperamos la cuchillada de 'Scream 7'

¿Estáis preparados para lo que se viene a partir de ahora en la taquilla? 2026 es un año en el que todos los estudios han decidido apretar el acelerador al máximo, y de momento, con sus apuestas más débiles, el público está respondiendo como nunca: la recaudación estadounidense es ya un 7% mayor que en 2025, pese a la falta de "eventos" de acción clásicos. Su lugar lo han ocupado películas de todo tipo, permitiendo un duelo en la cumbre de lo más interesante (e inusual) entre 'Como Cabras' y 'Cumbres Borrascosas'. Que la fiesta no pare.

La cabra siempre tira al monte

Después de que la película de Emerald Fennell se hiciera con el número 1 en medio mundo la semana pasada, esta semana ha dejado paso a la película animada de Sony, como vemos en Box Office Mojo. Nadie está muy preocupado con que 'Cumbres Borrascosas' haya dejado el top 1, porque ya ha recaudado 151 millones de dólares en todo el mundo, que, frente a un presupuesto de tan solo 80, dará beneficios. 'Como Cabras' se queda un poco más atrás, con 102 millones recaudados en todo el mundo, pero este tipo de películas aguantan meses en el top 10, acumulando poco a poco: también acabará metiendo dinero en las arcas de su productora.

Tres estrenos se han colado esta semana entre las diez más vistas entre los yanquis, aunque el único destacable (por números, al menos) es la película cristiana de turno, un subgénero que cada vez ha demostrado atraer más y más al público. En este caso, 'La canción de mi padre 2' ('I can only imagine 2') se ha llevado 8 millones de dólares: aunque costó 18 millones, probablemente también dará beneficios al final de su carrera.

Debajo están 'How to make a killing', en el top 6 con 3,5 millones recaudados, y 'EPIC: Elvis Presley in Concert', el docu-concierto de Baz Luhrmann que entra en el puesto 7 pero que tan solo se ha estrenado en 325 cines, consiguiendo, de calle, la mejor media por sala (10.000 dólares). La semana que viene se estrenará en todos los cines, y habrá que ver si sigue con la racha. Las críticas, desde luego, están siendo espectaculares.

Por lo demás, viejos conocidos: 'Ruta de escape' se desinfla en el puesto 4 (ha recaudado 45 millones en todo el mundo, la mitad de lo que costó) y 'Send Help' empieza a caer, pero es probable que llegue a los 100 millones recaudados: Sam Raimi puede estar orgulloso. Como curiosidad, 'Zootrópolis 2' y 'Avatar: Fuego y Ceniza' están a punto de caer del top 10 después de 13 y 10 semanas respectivamente, pero aún se resisten a hacerlo. La semana que viene es probable que se descuelguen del todo con la llegada del nuevo bombazo que hará tambalearse todo: 'Scream 7'. Después llegará el turno de 'Hoppers', preparando el camino hacia el primer gran éxito de 2026: 'Super Mario Galaxy'. Poco a poco. A ver si la cosa aguanta así de bien.

España, con borrascas

Con la llegada del buen tiempo, en España parece que hemos recordado que en una terracita da el sol y en una sala de cine no, y, por tanto, la recaudación ha bajado por primera vez de los 5 millones de euros. Las cifras son similares a las del año pasado, nada que preocuparse. Lo que tampoco cambia es el top 2, que sigue comandado por 'Cumbres Borrascosas' (que pasa del millón) y 'Como cabras', dejando el tercer puesto para el único estreno realmente destacable de la semana en cuando a cifras, 'Greenland 2': lo nuevo de Gerard Butler se hace con 394.000 euros.

Realmente, en cuanto a recaudación por sala, la más destacable es la española 'Balandrau', que se ha colado en el top 8 proyectándose en tan solo 81 cines: dio 2635 euros a cada uno, y raro sería que no se expandiese, viendo su éxito. 'Balandrau' también es una muestra de lo bien que está yendo el cine español este año: de hecho, en el top 10 aún aguanta 'Aída y vuelta' (en el puesto 6), que todo apunta a que acabará llegando a los 5 millones recaudados. Mientras esperamos a que 'Torrente Presidente' dinamite la taquilla, toda alegría es poca.

Por lo demás, 'Hamnet' y 'La Asistenta' siguen resistiendo en el top 5, contra viento y marea, y 'El agente secreto' entra con cierta modestia justo después: 215.000 euros que parecen poco, pero que subirán a lo largo de las semanas. Obviamente, al igual que pasa en Estados Unidos, todo se tambaleará la semana que viene con el retorno de Ghostface en 'Scream 7'. Marzo, eso sí, será (más allá de Pixar) el mes del cine español, con un insólito enfrentamiento en taquilla entre Santiago Segura y Pedro Almodóvar. Lo veremos en su momento, pero de momento las espadas están en todo lo alto.

