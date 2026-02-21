Una cadena de cines de EEUU entra en polémica por retirar un corto hecho con IA cuyo premio era, justamente, ser exhibido en sus salas

En un mundo donde la inteligencia artificial parece estar tocándolo todo, desde algoritmos de recomendación hasta efectos visuales, las salas de cine también se han visto arrastradas a ese debate de qué debe ganar peso y qué no dentro del mundo del entretenimiento que ofrecen al público.

Ahora, lo que llama la atención respecto a este tema es la decisión que tomó una de las cadenas de salas más grandes de Estados Unidos ahora que la tecnología y el arte chocaron de frente.

La polémica alrededor de AMC Theatres explotó cuando la cadena decidió no proyectar un cortometraje generado con inteligencia artificial: "Thanksgiving Day" que había sido nominado y premiado en festivales indie y que originalmente iba a formar parte de un bloque de cortos programados antes de algunas de sus funciones.

La historia captó la atención porque, mientras otros exhibidores y festivales exploran cada vez más el potencial creativo de la IA en cine y arte, AMC optó por sacar de cartelera ese corto específico, diciendo básicamente que no lo proyectaría en sus salas.

El problema no es sólo el hecho de que la cadena haya decidido sacarlo de su programación por estar hecho con herramientas digitales de Google (incluidos Gemini 3.1 y Nano Banana Pro), sino que, la historiad sobre un oso y su asistente ornitorrinco que se encuentran con todo tipo de personajes mientras viajan por la galaxia haya salido ganadora entre una serie de cortos, y el premio fuera, justamente, ser exhibido en las salas de AMC.

Esta decisión se ha convertido en un símbolo de ese tira y afloja entre abrazar las nuevas tecnologías a toda costa o mantener cierta fidelidad a lo "humano" en el cine tradicional. Para muchos cinéfilos más tradicionales la postura de la cadena puede leerse como una defensa del arte hecho por personas, con toda la imperfección y emotividad que eso conlleva.

Por otro lado, parte importante de la comunidad creativa digital y los defensores de la inteligencia artificial como herramienta artística ven la postura de AMC como un paso atrás, al respecto, Modern Uprising Studios, que organizó el evento Frame Forward, publicó una declaración afirmando que incluso está "apoyando la ventana teatral con eventos atractivos".

Cuando la IA optimiza los flujos de trabajo de producción, también acelera el desarrollo de experiencias complementarias, incluyendo adaptaciones inmersivas, extensiones de narrativa espacial y entornos interactivos que complementan y convierten en eventos los estrenos en salas”, afirmó Sverre Norfliet, vicepresidente sénior de producción y estrategia de Modern Uprising Studios.

Al respecto, personajes como Timothée Chalamet hacen una llamada al realismo: la revolución tecnológica no está pidiendo permiso para entrar. Ante un panorama donde la productividad y los intereses económicos dictan las reglas, la resistencia puramente moral resulta insuficiente.

