El creador de 'El marginal' recuerda cómo Frank Sinatra salvó a su familia: "Nos consiguió un departamento y colegio en Estados Unidos"

En 1981, la vida de Palito Ortega y su familia dio un giro inesperado. La economía argentina atravesaba una profunda crisis, y el valor del dólar se disparó, transformando cualquier éxito económico en un riesgo financiero. Ese año, Ortega logró concretar un hito histórico para el espectáculo local: la llegada de Frank Sinatra a Buenos Aires, gestionada por él y su productora Chango Producciones. Sin embargo, lo que parecía un triunfo artístico se convirtió en una dura lección económica, ya que la devaluación y la inestabilidad convirtieron la inversión millonaria de los conciertos en pérdidas.

La situación obligó a Ortega -productor y creador de series como 'En el barro' y 'El marginal'- a exiliarse en Miami junto a su familia, dejando atrás el país pero no los recuerdos de aquel momento tan singular.

Sinatra y Estados Unidos

El vínculo con Frank Sinatra se consolidó desde el primer encuentro. El legendario cantante conoció la situación de Ortega y, antes de regresar a Estados Unidos, le ofreció su apoyo -según recoge Infobae-: "Si algún día necesitás algo en mi país, no dudes en contactarme". Años después, cuando Ortega pudo estabilizar su situación y decidió mudarse con su familia, no dudó en pedirle ayuda. Sebastián Ortega lo recuerda así: "Él le hizo el contacto en todas las cadenas latinas. Nos consiguió el colegio a nosotros. Cuando llegamos ya teníamos todo".

El apoyo de Sinatra fue inmediato y meticuloso. Activando su red de contactos, incluso vinculados a la Casa Blanca, se encargó de organizar cada detalle logístico para la familia Ortega: "Me acuerdo que llegamos al aeropuerto y nos estaba esperando una limusina blanca con un ramo de flores para mi mamá. Llegamos y ya nos habían conseguido un departamento. Todo. Eso fue gracias a él y al equipo de abogados que tenía".

Sebastián Ortega también reflexionó sobre cómo aquella experiencia familiar y profesional marcó su visión del trabajo y la perseverancia. La situación con Sinatra y la mudanza a Estados Unidos le enseñaron la importancia de la ayuda y las oportunidades bien gestionadas, valores que él aplicaría años más tarde en su carrera como productor y director de exitosas series argentinas.

Finalmente, Ortega destacó la resiliencia de su padre frente a las adversidades. A pesar de las pérdidas millonarias y el exilio, Palito supo reconstruir su vida y su carrera gracias a su esfuerzo y al apoyo de aliados inesperados: "Mi viejo siempre tuvo nobleza y eso se reflejó en cómo pudo salir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Sinatra fue un ángel en esa historia", concluyó Sebastián, recordando una de las etapas más complicadas pero también más emblemáticas de su familia.

