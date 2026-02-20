Visceral, provocadora y nada académica. Por qué la nueva 'Cumbres borrascosas' apuesta por "la pasión desatada que convierte el amor en algo casi enfermizo"

La nueva versión de 'Cumbres borrascosas', dirigida por Emerald Fennell, vuelve a poner en primer plano una de las historias de amor más intensas y crueles de la literatura. Protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, la película es uno de los grandes estrenos del año y propone una lectura estilizada y contemporánea del clásico de Emily Brontë.

Publicada en 1847, la obra ha sido llevada al cine en numerosas ocasiones, alternando versiones fieles y adaptaciones más libres. La propuesta de Fennell se suma a esa tradición con un enfoque que apuesta por la intensidad emocional y la fisicidad del vínculo entre Cathy y Heathcliff, dos personajes marcados por una pasión que cae en lo destructivo.

Una mirada sobre las adaptaciones

Alejandro G. Calvo contextualizó la película dentro de la extensa tradición cinematográfica del clásico y recordó que "Cumbres Borrascosas es la única novela de Emily Brontë, publicada en 1847”. Para él, se trata de una obra que “ha sido adaptada muchísimas veces y, curiosamente, suelen ser más interesantes las versiones heterodoxas que las más canónicas”.

Al hablar de la versión clásica dirigida por William Wyler y protagonizada por Laurence Olivier, señaló que es "la adaptación canónica, la que abre el camino", aunque admitió que siempre ha sido más cercano a la lírica de John Ford que a la prosa de Wyler.

Calvo destacó también especialmente la versión de 'Abismos de pasión' de Luis Buñuel, afirmando que supo captar “la crueldad brutal que hay en los personajes, esa pasión abismal que los lleva a comportarse de forma insana”. Para el crítico, ahí está uno de los núcleos más potentes de la novela: el amor como herida abierta.

Sobre la película de Fennell, fue claro al situarla dentro de esa vertiente más arriesgada: "A Cumbres Borrascosas le sientan mejor las versiones que se la llevan a su terreno que las que intentan ser académicas", apuntó. Y añadió que en esta nueva adaptación “lo que importa es la intensidad, esa pasión desatada que convierte el amor en algo casi enfermizo”.

