HOY SE HABLA DE

El escritor de 'El padrino' sufrió el síndrome del impostor y compró un manual de guiones. No le sirvió absolutamente de nada

Si Mario Puzo dudó de sus capacidades, cómo no lo vamos a hacer el resto

Mario Puzo y El Padrino
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
victor-lopez

Víctor López G.

Editor
victor-lopez

Víctor López G.

Editor
instagram
4882 publicaciones de Víctor López G.

¿De quién puedes aprender cuando ya eres un maestro? Nada menos que el escritor Mario Puzo, firmante de la legendaria novela 'El padrino' y de sus no menos proverbiales adaptaciones a la gran pantalla bajo la dirección de Francis Ford Coppola, tuvo que enfrentarse a esta encrucijada tras dudar de sus capacidades como guionista cinematográfico.

Mario Puzo, el impostor

Como podréis comprobar a continuación, el conocido como síndrome del impostor puede afectar hasta a las personas más talentosas que han habitado nuestro planeta. Irónicamente, en el caso de Puzo, fue el éxito de las dos primeras entregas de 'El padrino' en sus respectivas temporadas de premios lo que impulsó al autor neoyorquino a buscar formación como escriba fílmico.

Según contó en una entrevista con Terry Gross, recogida en el podcast Fresh Air con motivo del 50 aniversario del estreno de la primera parte de la trilogía, Mario Puzo nunca creyó "saber lo que estaba haciendo" mientras escribía el libreto del largometraje, lo que le incitó a buscar consejos externos.

"Fue pan comido porque era la primera vez que escribía un guión, así que no sabía lo que estaba haciendo. Ya sabes, salió bien. Y la historia que cuento es que, después de haber ganado dos Premios Óscar, ya sabes, por los dos primeros 'Padrinos', salí a comprar un libro sobre escritura de guiones porque pensé que sería mejor aprender".
"Coppola se olvidó la receta". Echamos de menos a Robert Duvall en 'El Padrino 3', pero el actor aclaró las razones para no volver a la saga y nunca se arrepintió
En Espinof
"Coppola se olvidó la receta". Echamos de menos a Robert Duvall en 'El Padrino 3', pero el actor aclaró las razones para no volver a la saga y nunca se arrepintió

El giro inesperado, porque todas las buenas historias tienen uno, se lo encontró el escritor en las primeras páginas del manual que eligió:

"El primer capítulo del libro decía: 'Estudia El Padrino I'. Es el modelo para un guión."

De esta anécdota, además de una nueva curiosidad que añadir al proceso de creación de la saga, podemos extraer una lección vital: tenemos que confiar más en nuestras capacidades —aunque no todos llevemos un Mario Puzo dentro—.

En Espinof | 11 libros esenciales para cualquiera que quiera aprender a hacer cine sin pasar por una escuela

En Espinof | Francis Ford Coppola se ofreció a trabajar gratis para hacer 'El Padrino 4' con Leonardo DiCaprio. Al estudio no le pareció buena idea

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios