Muere Tom Noonan, uno de los grandes villanos del cine al que recordaremos siempre por 'Hunter', 'RoboCop 2' o 'Heat'

Pocos actores se podían considerar más de culto que Tom Noonan. Uno de los villanos más increíbles de la historia del cine, presencia destacada en decenas de películas desde su debut en 1980 y que siempre conseguía elevar los proyectos en los que participaba. Ahora, el actor de 'Hunter', la película con la que saltó a la fama en 1986, ha fallecido a los 74 años dejando tras de sí un puñado de actuaciones míticas.

Hasta siempre, Tom

Tom Noonan comenzó su carrera en el teatro, donde empezó de manera algo tardía, a los 27 años. Se enamoró tanto de la profesión que tan solo dos años después se puso delante de una cámara por primera vez para hacer un papel de extra en la película 'Una almohada para tres'. A partir de entonces, los trabajos nunca dejaron de caerle, consiguiendo pronto un estatus de "el malo perfecto".

Le recordarás por 'RoboCop 2', 'Una pandilla alucinante' (donde fue el Monstruo de Frankenstein), 'El último gran héroe' o 'La casa del diablo', pero también tuvo papeles secundarios que han pasado a la historia en 'Heat', 'Sinécdoque Nueva York', 'F/X: Efectos mortales' o 'Anomalisa', donde ponía voz a todos los personajes excepto sus dos protagonistas. Su último trabajo llegó en 2018, como voz invitada en un episodio de la serie de animación 'Animals'.

Pero, además, Noonan guardaba un profundo amor por el teatro, donde fue guionista y director de obras como 'What Happened Was...', que después de una temporada en el off-Broadway él mismo adaptó al cine. Hizo lo propio con otras obras suyas, como 'The Wife'. Michael Mann ya le ha hecho un profundo homenaje en Instagram hablando de la primera vez que le vio, durante el casting de 'Hunter'.

Estaba haciendo audiciones para 10-15 actores en Nueva York cuando Tom entró por la puerta y dijo "No quiero hablar. Solo quiero leer". Leyó y fue mágico. Trabajamos juntos. Me basé menos en el Dollarhyde de la novela y más en un asesino convicto a quien conocí y a quien escribí que estaba con prisión de por vida en Vacaville. Metí a Tom en ese mundo y lo hizo propio. Hizo muchos otros trabajos excelentes, pero fue como el niño maltratado convertido en un adulto asesino —ambos vivos en la misma botella— como proyectó el alcance y la profunda alma de este artista tan agudo y comprometido. Descansa en paz, Tom.

Se te echará mucho de menos, Tom. Hasta siempre.

En Espinof | 'Robocop 2': las ideas de Frank Miller que no pudieron llegar a la gran pantalla

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026