'Tell Me Lies' acabó por sorpresa, pero puedes ver en Disney+ esta retorcida miniserie basada en hechos reales con la misma protagonista

Seguramente, aun viéndolo venir, muchos de los fans se encontraron con la sorpresa de que el final de la temporada 3 de 'Tell Me Lies' iba a ser también el final de la serie. Así lo desveló la creadora de la serie Meaghan Oppenheimer horas antes de la emisión del desenlace en Hulu (y aquí en Disney+).

De esta manera, el historial de romance aderezado de secretos y mentiras de Lucy (Grace Van Patten) y Stephen (Jackson White) concluía tras tres temporadas y un total de 26 episodios. Y si os habéis quedado con ganas de ver de nuevo en acción a sus protagonistas (al menos uno de ellos), en Disney+ hay una gran opción.

Amanda Van Patten

Entre temporadas de la serie, Grace Van Patten a la que ya vimos en series como 'Nine Perfect Strangers' se puso en la piel de Amanda Knox en una miniserie true crime basada en las memorias de la propia Knox. Tiene tan solo ocho episodios y lleva por título 'Amanda Knox: una historia retorcida' (The Twisted Tale of Amanda Knox).

Creada por K.J. Steinberg, la miniserie arranca con Amanda en pleno viaje de estudios a Italia. Pocas semanas después de su llegada, es detenida junto a su novio (Giuseppe De Domenico) acusada del asesinato de Meredith Kercher (Rhianne Barreto), su compañera de piso. Durante la miniserie vemos la lucha de esta estudiante por intentar demostrar su inocencia.

Junto a Van Patten, De Domenico y Brarreto, 'Amanda Knox' contaba en su reparto también con Sharon Horgan, Francesco Acquaroli, John Hoogenakker y Roberta Mattei, entre otros.

En una historia que ya ha sido contada varias veces, aquí la serie parte con una ventaja: la participación activa de Amanda Knox. No solo como autora de las memorias, también como guionista de la serie, acreditada como tal en el episodio final. Esto ya hace que 'Amanda Knox: una historia retorcida' se distinga no solo entre otras películas y documentales sobre el caso, también entre los true crime habituales.

Con estos ingredientes, ya os podéis imaginar que la serie funcionó bastante bien: una crítica que, si bien a veces no estaban totalmente convencidos del tratamiento de la historia (en parte por haberse contado varias veces ya de manera reciente), destacaba sobre todo a una fantástica Grace Van Patten y residente durante semanas en el top de Disney+ en todo el globo. Una opción bastante interesante para un par de tardes.

