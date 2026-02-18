Esta adaptación de videojuegos arrasó en Netflix pero decepcionó a los fans más fieles. Ahora el anime prepara su regreso con un duelo inevitable

Adi Shankar se ha ganado su ración de enemigos entre los gamers por sus polémicas adaptaciones de videojuegos. Porque aunque 'Castlevania' es una obra maestra, sus siguientes series han sido algo más libres y no han logrado convencer a todos los fans... Aunque parece que quiere corregir el rumbo en el futuro.

Y es que aunque el anime de 'Devil May Cry' venía con mucho fuelle, las diferencias con los videojuegos no convencieron a todos. Shankar nos planteaba una historia original, con un Dante jovencito y macarrilla que se lucía que da gusto, pero su crítica a las políticas estadounidenses levantaró algunas ampollas.

Un duelo anunciado

Eso sí, para la segunda temporada parece que el anime de Studio Mir quiere ser un poco más fiel al videojuego, y uno de los elementos que pueden cambiar el rumbo definitivamente es la introducción formal en la historia de Vergil.

Ya en los primeros avances se había dejado ver que la reunión entre los dos hermanos era inevitable, pero ahora en el primer poster promocional se nos va adelantando el duelo que muchos fans quieren ver. Desde las redes sociales de Netflix Geeked también confirman la fecha de estreno de la segunda temporada de 'Devil May Cry': el próximo 12 de mayo.

Con tres meses por delante, podemos esperar que Netflix nos vaya enseñando nuevos tráilers de lo nuevo de 'Devil May Cry' en las próximas semanas. Ya con el poster vemos un Dante más cercano al videojuego, empezando con un diseño visual sacado de 'Devil May Cry', con lo que es muy posible que la nueva temporada tome mucha inspiración de esta entrega de la saga.

Por lo menos la calidad de animación la tenemos asegurada por parte de Studio Mir, que nos dejó un acabado bien majo, y las dosis de acción. Aunque habrá que ver cuánto quieren estirar Shankar y Netflix el chicle y si veremos el final de la historia con esta segunda temporada.

