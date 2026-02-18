Ethan Hawke sentencia que no se debería buscar opiniones políticas complejas en "un grupo de artistas borrachos y con jet lag". Eso sí, no deja de dar la suya

Un año más, la Berlinale se ha convertido en un festival político, a pesar de que sus máximos dirigentes han querido dejarlo a un lado: nadie puede evitar que en las ruedas de prensa los periodistas pregunten por su opinión al respecto, dando lugar a todo tipo de opiniones. Tanto, que Javier Bardem, Tilda Swinton y hasta 80 estrellas de cine han enviado una carta abierta a Wim Wenders después de que este prefiriera estar callado sobre el genocidio en Gaza. Pero claro: declaraciones las hay para todos los gustos.

No busques sabiduría aquí

El lío ha llegado hasta tal punto que la directora del festival, Tricia Tuttle, ha enviado un comunicado en el que afirma que los artistas no tienen por qué hablar de lo que quieran los periodistas: "Los artistas son libres de ejercer su derecho a la libertad de expresión en la manera que elijan. No se debe esperar que hablen de cada problema político que les saquen a no ser que quieran". Algunos, como Neil Patrick Harris, ya han causado polémica con sus declaraciones mientras que otro, más cabales, han conseguido evitar la bala.

Es el caso de Ethan Hawke, que presenta en el festival 'The Weight', un drama histórico en el que aparece junto a Russell Crowe y por el que, por supuesto, le ha tocado responder a la pregunta sobre su posición acerca de la responsabilidad de las estrellas para hablar de temas como el fascismo. Hawke, según Variety, se lo ha pensado un poco antes de contestar "Vale... probablemente, el último lugar en el que querrías buscar consejo espiritual es entre un grupo de artistas borrachos y con jet lag hablando de sus películas". Pero no quedó ahí.

Creo en el poder del cine para influenciar. ¿Sabéis cómo cada noche todos soñamos y esos sueños nos curan y nos preparan para el día siguiente? Siento que, colectivamente, todo el festival, todos vosotros, todos los que estamos aquí, somos responsables de crear una vida onírica internacional. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿De qué estamos hablando? ¿En qué estamos pensando?

Tampoco dejó lugar a dudas: según afirma, le encanta 'The Weight' porque "trata sobre un grupo de personas que creen no tener nada en común y que se unen para luchar contra la codicia y la maldad institucionales. Y merece la pena luchar por ello". Por si cabía alguna duda, Hawke acabó contestando "Apoyo totalmente cualquier cosa que luche contra el fascismo". Resulta que no era tan complicado, después de todo.

