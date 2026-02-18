La temporada 2 de 'Frieren' sufre un retraso inesperado. El mejor anime del año nos tendrá en vilo un poco más, pero hay razones para esperarlo con ganas

El anime de 'Frieren: Tras finalizar el viaje' ha retomado la aventura de nuevo tras dos años de espera, y además lo hizo con un extraño récord: la segunda temporada de la serie superó a la primera como el mejor anime de la historia. La cita semanal con Frieren, Fern y Stark es un evento que muchísimos fans esperan con ganas, pero los siguientes capítulos se nos van a retrasar un poco.

Una pausa necesaria

De entrada podemos respirar tranquilos, porque el parón de 'Frieren' no se debe a problemas de producción sino a "causas mayores" que no dependen del equipo del anime. Y es que esta semana no se emitirá el capítulo que tocaba por la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno y los cambios en la programación para retrasmitirlos.

En su lugar, el sexto capítulo de esta temporada de 'Frieren' no se emitirá hasta el próximo 27 de febrero. Así lo han confirmado desde las redes sociales del anime, que además han aprovechado para compartir un nuevo póster y confirmar que entramos de lleno en un nuevo arco de la historia.

Se trata del Arco de Revolte el Divino, que introduce a un nuevo villano llamado Revolte que lidera un grupo de demonios... Así que a Frieren y compañía les toca ponerse las pilas para detenerlo y sacar lo mejor de sí mismos en la batalla contra los demonios. En el manga de Kanehito Yamada y Tsukasa Abe este arco apenas cubre seis capítulos y es muy corto, así que es muy posible que se resuelva pronto en el anime.

Porque después entraríamos en el Arco de la Tierra Dorada, que quizás comience a introducirse en esta segunda temporada y ya se desarrolle por completo en la tercera. Aunque mejor ir agarrándonos, porque la segunda temporada de 'Frieren' será bastante cortita, entre 10 y 12 episodios, y luego nos tocará esperar pacientemente. Que en Madhouse las cosas de palacio van despacio, pero merece la pena esperarlas y la segunda temporada del anime promete irse con un zambombazo.

