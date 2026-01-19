La temporada 2 de 'Frieren' por fin se ha estrenado y ya ha hecho historia con un peculiar récord que por ahora ningún otro anime había logrado

Aunque la temporada de anime de invierno 2026 empezó a principios de mes, el regreso de 'Frieren: Beyond Journey's End' se ha hecho de rogar un par de semanitas. Su segunda temporada es una de los animes más anticipados del año y había mucha expectación alrededor de los nuevos capítulos, pero se puede decir que Frieren ha cumplido y que, encima, se ha superado a sí misma.

El listón sigue alto

La primera temporada de 'Frieren' empezó con muy buen pie, pero además fue ganando adeptos y buenas críticas semana a semana hasta llegar a superar a 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood' como el anime mejor valorado de la historia.

'Frieren' ha logrado mantener el trono durante dos años, incluso tras el bombazo que fue la película de 'Chainsaw Man', y parecía que ningún otro anime del momento se iba a poder medir con ella. En el momento de escribir este artículo, la primera temporada de 'Frieren' cuenta con una puntuación media de 9,28 sobre 10 en MyAnimeList, y tristemente se puede decir que ha sido destronada... Por su segunda temporada.

La segunda temporada de 'Frieren' se estrenó el 16 de enero y ahora mismo cuenta con una puntuación de 9,33. Con ello, se ha convertido en el anime mejor valorado de la historia por partida doble y en el único anime con dos temporadas teniendo una valoración tan alta. Por ejemplo, la parte 2 de la tercera temporada de 'Shingeki no Kyojin' se encuentra en el sexto puesto, pero el anime no vuelve a aparecer hasta el puesto 28 con sus episodios finales. Otro tanto pasa con 'Los diarios de la boticaria', cuyas dos temporadas se han quedado en el puesto 21 y 29 de la lista.

El regreso de Frieren no ha empezado de perlas tan solo en MyAnimeList, en IMDb también tiene una puntuación de 9 estrellas sobre 10 mientras que en Crunchyroll la serie sigue ostentando una puntuación media de 4,9 estrellas sobre 5. Los fans del anime de fantasía lo han estado esperando con ganas, y se ve que su regreso no ha decepcionado.

