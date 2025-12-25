Qué significan los nombres de Frieren, Himmel y el resto de personajes del maravilloso anime de fantasía (y cómo son un spoiler con patas si sabes alemán)

Muy pronto regresa por fin 'Frieren: Beyond Journey's End' con su segunda temporada, y es el momento perfecto para ponernos al día si todavía la tenemos pendiente o volver a ver uno de los mejores animes de fantasía que se han estrenado recientemente.

El mundo de 'Frieren' es muy rico y está lleno de detalles, con una cultura y una mitología muy cuidadas. Incluso los nombres de los personajes tienen significado, aunque si sabemos alemán igual nos reventamos alguna sorpresa.

Vamos sacando el diccionario...

Todos los nombres de 'Frieren' son algún tipo de palabra alemana que da pistas sobre sus personalidades o su papel en la historia. Empezando por la propia protagonista de la historia, Frieren, que vendría a significar algo así como "congelar" o "ser frío", haciendo referencia a su personalidad distante y aparentemente fría y, que de alguna manera inconsciente, también busca la calidez en otros aunque no sea consciente de ello.

Siguiendo con su grupo de aventureros original tendríamos al héroe Himmel, "cielo" o "paraíso". Le va que ni pintado porque no solo tiene una personalidad y disposición heroica, sino que también es el destino de Frieren en la historia: llegar al paraíso en el norte del continente para poder volver a hablar con él. Así que Frieren anda tras el "cielo" por partida doble, para alcanzar el lugar y también a la persona.

Eisen el guerrero es "hierro", con una personalidad muy fuerte y dura, y de paso recordando la conexión de los enanos con la minería. Para terminar tenemos a Heiter, "alegre" o "radiante", ya que el clérigo siempre suele ser el más positivo del grupo.

Si nos vamos al grupo actual de Frieren también tenemos más palabras con significado. Empezando con su aprendiza Fern, "distante", que da en el clavo con su personalidad aparentemente fría ya que Fern es alguien a quien le cuesta relacionarse y mantiene muy altas sus barreras emocionales. Stark, el guerrero que las acompaña, es la "fuerza", que deja claro su tremendo poderío y su desmesurada fuerza bruta.

Flamme es la maestra de Frieren, y su nombre significa "llama". No solo le pega físicamente con su larga melena pelirroja, también tiene una personalidad muy fuerte y además encendió en Frieren la chispita del amor por la magia: era la llama necesaria para guiarla en su camino.

Respecto a nombres menos positivos tenemos a la maga Ubel, que significaría algo así como "maldad" o "enfermedad", o al demonio Lügner, que literalmente se traduce como "mentiroso" y desvela antes de tiempo sus intenciones ocultas. Aunque muchos de los nombres del anime también simbolizan habilidades concretas, como la buenísima percepción de Sharf o la fuerza de Macht.

Así que si sabemos un poquito de alemán, por desgracia nos comemos algún spoiler de 'Frieren' antes de tiempo. Aunque también se demuestra que nada en la serie es al tuntún.

