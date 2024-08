Si echas de menos 'Frieren' y no puedes esperar a su temporada 2, aquí van 5 maravillosos animes cargados de melancolía que se pueden ver en streaming

Superar emocionalmente 'Frieren: Beyond End's Journey' ('Sousou No Frieren') no es muy fácil. Ha sido una de las series más potentes de este último año y nos ha dejado con un viaje emocional y precioso que puede presumir de haber revigorizado el género fantástico para los animes.

Es la historia de Frieren, una hechicera elfa que tras derrotar al Rey Demonio con un grupo de aventureros. Y cuando regresa tras varias décadas de viajes y estudios, el mundo y los compañeros a los que conocía han cambiado muchísimo, así que emprende un nuevo viaje intentando entender mejor sus pasadas relaciones y creando nuevos lazos con los compañeros que van surgiendo en su camino.

Mientras tenemos noticias definitivas sobre su segunda temporada, tenemos dos opciones. Una: nos volvemos a meter toda la primera temporada de 'Frieren' en un tremendo maratón. O dos: le echamos un ojo a estos maravillos animes con su toque de fantasía y melancolía que tampoco nos van a dejar indiferentes.

Mushishi

'Mushishi' ese puntito triste y melancólico, pero aún así es una serie de anime encantadora que combina reflexiones filosóficas y un realismo mágico precioso. Se ambienta en un Japón alternativo poblado por los Mushi, unos organismos con poderes sobrenaturales. Ginko viaja a lo largo de todo el país investigándolos, y tratando de ayudar siempre que surge un problema relacionado con ellos.

Disponible en Crunchyroll

Ranking of Kings

'Ranking of Kings' también puede presumir de ser una de las mejores series de fantasía reciente, y que a pesar de que cuenta con un estilo visual muy cuqui no duda en ponerse turbia y adestrarse en el lado más oscuro del género.

El protagonista es Bojji, un príncipe sordomudo al que nadie considera apto para heredar el reino de su padre. Un día conoce a Kage, el único superviviente de un clan de asesinos, y la única persona que le acompaña sin reservas en su viaje cuando sufre una terrible traición.

Disponible en Crunchyroll

Violet Evergarden

Las comparaciones entre 'Violet Evergarden' y 'Frieren' ya surgieron desde los primeros tráilers de esta última, y es cierto que existen muchas similitudes entre ambas... Empezando por sus bellísimas bandas sonoras compuestas por Evan Call, siguiendo por una historia muy emotiva y una animación de aúpa.

'Violet Evergarden' se centra en Violet, una niña soldado que tras perder a la persona más importante de su vida debe aprender a pasar página. Para aprender a entender mejor sus emociones empieza a trabajar como Muñeca de Recuerdos Automáticos, escribiendo cartas para que otros puedan comunicar sus emociones.

Disponible en Netflix

The Ancient Magus' Bride

'The Ancient Magus' Bride'nos da una cautivadora mezcla entre fantasía oscura y folclore inglés, y aunque no rebosa acción sí que es un anime que te engancha desde el primer momento gracias a sus personajes. Y también tenemos una protagonista con unos poderes mágicos arrolladores (y que comparte actriz de voz con Frieren, Atsumi Tanezaki).

En este caso tenemos a Chise, una joven muy desgraciada que decide venderse en una subasta y termina en posesión de Elias Ainsworth, un mago muy poderoso. Chise resulta tener un potencial arrollador para la magia, por lo que Elias decide convertirla en su aprendiza (y en su futura esposa).

Disponible en Crunchyroll y Netflix

To Your Eternity

Siguiendo con series introspectivas y con un punto melancólico tenemos 'To Your Eternity', que también sigue a un protagonista prácticamente inmortal que ve cambiar el mundo a su alrededor.

En este caso, llega a la Tierra como un orbe sin forma ni emociones, que durante sus viajes va tomando la forma de diferentes criaturas y experimentando cómo pueden ser sus existencias. Así termina tomando la apariencia de un chico joven al que llaman Fushi, y empieza a conocer las emociones humanas de primera mano.

Disponible en Crunchyroll

