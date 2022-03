Por qué 'Ranking of Kings' se ha convertido en la gran sorpresa de esta temporada de anime: un cuento de hadas que enamora desde el principio

Con una temporada de 23 episodios, 'Ranking of Kings' ya ha llegado a su final (¿por ahora?) y se ha convertido en una de las grandes sorpresas que nos hemos echado a la cara y también una de las mejores series de anime que hemos podido ver este año.

Entrando en el reino de Bosse

Al contrario que otras tantas series de anime muy populares, 'Ranking of Kings' comenzó a publicarse online en Manga Hack, donde Sōsuke Tōka empezó a publicar su historia en 2017. En octubre de 2021 comenzó a emitirse el anime producido por Studio Wit, que en España hemos podido ver en simulcast a través de Crunchyroll.

'Ranking of Kings' es la historia de Bojji, un joven príncipe sordomudo que cuenta con una gran oposición para suceder a su padre como rey. Es muy inocente y demasiada gente le toma por tonto, pero Bojji se esfuerza muchísimo para seguir sus sueños y convertirse en el rey más importante. Un día conoce a Kage, el único superviviente de un clan de asesinos caído en desgracia y quien parece ser capaz de entender a Bojji.

Al igual que 'One-Punch Man', esta serie fue sumando popularidad en internet gracias al boca a boca (aunque también hay que decir que el dibujo del manga original se queda muy por detrás). Porque la historia de Bojji y 'Ranking of Kings' te engancha desde el primer momento, con una aventura digna de un videojuego clásico y unos personajes con muchas facetas y matices.

A pesar de que tiene un estilo muy cuqui y mono, la historia de 'Ranking of Kings' puede llegar a ser muy cruda al mostrarnos una lucha por el trono llena de traiciones y conspiraciones. Nos presenta un mundo de fantasía precioso e idílico, con un estilo que no puedo dejar que me recuerde a mis RPGs japoneses clásicos favoritos y a las primeras películas de Studio Ghibli… pero que a pesar de todos estos colores pasteles y formas redonditas, no se corta un pelo a la hora de mostrar violencia explícita.

Puede que el estilo de dibujo tan redondito y sencillo eche un poco para atrás a según que público, porque de entrada puede parecer una serie muy infantil, pero si se le da una oportunidad demuestra y muy pronto que se queda bastante lejos.

Una aventura llena de magia

'Ranking of Kings' juega con muchos tropos de los cuentos clásicos, y deconstruye unos tantos con giros muy inteligentes terminando con un mundo lleno de grises donde no todos son ni tan buenos ni tan malos. Y por supuesto, también aprovecha al máximo los diseños de personaje para esto, ya que cuando llevas unos cuantos capítulos aprendes a no fiarte de aquellos que de entrada parecen diseñados como héroes clásicos y arquetipos bondadosos, y viceversa, claro.

La historia de 'Ranking of Kings' está tejida con mucho cuidado y muy buen ritmo, y mientras te va mostrando más y más lore del mundo y del viaje de Bojji también vas desentrañando más de la historia y el pasado de su extenso reparto de personajes. Pero en medio de todo esto, quien más brilla es el propio Bojji.

A pesar de que el pobre solo se comunica con sonidos, Bojji te enamora desde el primer momento. Ves cómo se esfuerza y cómo trata de ser mejor a pesar de tener al mundo entero en su contra, con lo que no puedes evitar apoyarle en todo lo que se proponga. Además, su relación con Kage es muy tierna y necesaria, ya que se complementan a la perfección y consiguen salir adelante frente a toda la mierda que les echa la vida encima. Son el contrapunto perfecto a toda la crudeza que les rodea.

Ya para terminar de venderos esta maravilla de serie, no se puede no hablar de la buenísima animación de Wit Studio. Y es que el dibujo del manga original está mucho más simplificado, pero desde el estudio de animación se han salido del pellejo al transportar la historia a animación. El estudio ya es conocido por su trabajo en las primeras temporadas de 'Ataque a los Titanes' y 'The Ancient Magus' Bride', y han demostrado que se manejan que da gusto en el terreno de fantasía.

Los fondos son una auténtica preciosidad que evocan completamente ese sentimiento de cuento de hadas y del Ghibli clásico, pero también explotan al máximo la simplicidad del estilo de dibujo. Las escenas de acción son una maravilla llena de dinamismo, y también se cuida muchísimo la iluminación y los efectos especiales, con un acabado muy superior al de muchas series de anime que se emiten semanalmente.

Con todo esto, no es de extrañar que 'Ranking of Kings' también haya subido en el "ranking de animes" y se haya medido consistentemente con franquicias mayores y ya establecidas como 'Ataque a los Titanes', 'Kimetsu no Yaiba' y 'Jujutsu Kaisen', quedando justo detrás de estos tres titanes de manera consistente a pesar de ser una serie nueva sin una gran base de fans.

La temporada de 'Ranking of Kings' se ha hecho corta, así que entre la buena acogida que ha tenido y todo el material que queda por adaptar en el manga toca cruzar los dedos para ver si el anuncio de una segunda temporada llegará pronto. 'Ranking of Kings' ha sido para mi la gran sorpresa de esta temporada y también la mejor serie nueva de anime que hemos visto en años.