Los diez mejores animes de temporada que puedes ver en Crunchyroll al mismo tiempo que se emiten en Japón

El catálogo de Crunchyroll viene cargado de muchas series de anime que se pueden ver en simulcast a la vez que la temporada se emite en Japón, la mayoría en versión original con subtítulos pero desde la plataforma también están apostando por el doblaje en inglés o en español.

Ahora mismo existen varios tipos de membresía dentro de la plataforma de streaming, incluyendo un tipo de usuario gratuito, aunque los contenidos a los que se pueden acceder están muy limitados y la hay publicidad obligatoria dentro del reproductor.

Dentro de las membresías premium existen dos tipos de tarifa: la FAN y la MEGA-FAN. La más básica cuesta 4,99€ al mes y elimina los anuncios , da acceso ilimitado a la plataforma y los episodios en simulcast se emiten una hora después que en Japón. La tarifa MEGA-FAN cuesta 6,49€ al mes y tiene estos mismos beneficios, pero permite ver Crunchyroll en 4 dispositivos a la vez y también el visionado sin conexión. Ambas tarifas premium disponen de una prueba gratuita de 14 días y también existe un plan anual para la membresía MEGA-FAN por 64,99€ al año, lo que supone un 16% de descuento sobre el equivalente a un año de pagar mensualmente esta misma tarifa.

Lo más jugoso de estas tarifas es la posibilidad de ver los capítulos nuevos cuanto antes y es que la temporada de otoño e invierno nos ha traído varias novedades muy jugosas además de las series grandes del momento que continúan su recorrido.

'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin')

Tenemos que empezar con una de las series estrellas del momento, especialmente porque el final de 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin') está muy cerca. La temporada final del anime se emite en japonés con subtítulos con un nuevo capítulo cada domingo.

'Ataque a los Titanes' nos muestra un mundo sacudido por los conflictos bélicos, en el que los últimos humanos supervivientes viven en un territorio rodeado de altos muros para protegerse de unas criaturas conocidas como Titanes.Eren, Mikasa y Armin se unen al ejército para luchar contra estos monstruos, pero pronto descubren que el mundo no es como siempre han creído.

'Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba'

Seguimos con otra de las series del momento, y es que a pesar de su corta vida 'Guardianes de la noche'('Kimetsu no Yaiba') se ha convertido en un fenómeno de masas y 'Guardianes de la Noche: Tren infinito' ha destronado a 'Your name' como la película de anime más taquillera de la historia.

Este anime sigue a Tanjiro Kamado, un adolescente que quiere convertirse en un cazador de demonios después de que toda su familia haya sido asesinada y su hermana pequeña Nezuko se haya convertido en un demonio.

La segunda temporada de 'Guardianes de la noche' acaba de terminar apenas hace un mes, siendo uno de los estrenos más fuertes de la temporada 2021-2022. Desde Crunchyroll se puede ver tanto el Arco del Tren Infinito como el Arco del Barrio del placer en japonés subtitulado, y también está empezando a emitirse con el doblaje en inglés.

'Ranking of Kings'

Llegando por fin a las novedades, nos encontramos con que 'Ranking of Kings' es una de las grandes sorpresas de la temporada y también una de las series más interesantes.

Con un estilo visual a caballo entre los RPGs japoneses clásicos y las películas de Studio Ghibli, 'Ranking of Kings' es la historia de un príncipe llamado Bojji. Bojji es sordomudo y muy inocente, y a pesar de que muchos se oponen a que suba al trono, intenta seguir sus sueños y convertirse en el mejor de los reyes.

'My Dress-Up Darling'

'My Dress-Up Darling'('Sono Bisuku Dōru wa Koi o Suru') es una de las series estrella de esta temporada, y que incluso ha conseguido medirse en popularidad con 'Ataque a los Titanes' y 'Guardianes de la noche'.

Esta comedia romántica es la historia de Wakana Gojō, un estudiante de secundaria que sueña con convertirse en un maestro artesano de muñecas tradicionales, Cuando Marin Kitagawa, una de las chicas más populares de clase, le ve haciendo trajes para sus muñecas, le pide que le ayude a hacer un cosplay de su personaje favorito.

'86 EIGHTY-SIX'

Si os gustan los animes de mechas y de ciencia ficción, es el momento para subirse al carrito de '86 EIGHTY-SIX', ya que su último capítulo se estrena el domingo 20 de marzo.

Basado en las novelas ligeras de Asato Asato ilustradas por Shirabii,'86 EIGHTY-SIX' nos transporta la República de San Magnolia, quien ha desarrollado una legión de drones autónomos para medirse con los de sus enemigos, el Imperio Giad.

Sin embargo, estos drones en realidad sí que están tripulados por humanos: los habitantes del sector 86, quienes son considerados despojos de la sociedad y apenas tienen derechos.

'Akebi's Sailor Uniform'

Seguimos con otra de las novedades de este año y que continúan en plena emisión.'Akebi's Sailor Uniform' ('Akebi-chan no Sērāfuku') es un "slice of life" sobre Komichi Akebi, quien está obsesionada con un uniforme de marinero de la Academia Privada Robai. Cuando por fin la aceptan en la escuela, su sueño de poder llevar este traje y vivir todas las experiencias con las que siempre ha soñado está cada día más cerca.

Pero cuando Komichi llega a su nueva escuela se lleva un chasco terrible: la Academia ha renovado sus uniformes y ha dejado atrás el atuendo clásico de marinerito.

'Blade Runner: Black Lotus'

'Blade Runner: Black Lotus' ha sido una de las apuestas más ambiciosas de Crunchyroll con esta co-producción junto a Adult Swim para ampliar el universo de 'Blade Runner'. Esta serie con animación CGI continúa explotando el mundo cyberpunk de las películas y se sitúa 10 años después de los eventos del corto de anime 'Blade Runner Black Out 2022'.

En el Los Ángeles de 2032, una joven replicante sin recuerdos llamada Elle tiene habilidades letales y trata de descubrir su identidad perdida. Las únicas pistas que tiene para dar con los responsables de su trágico pasado y averiguar quien es es un dispositivo de memoria al que no puede acceder y el tatuaje de un loto negro en su hombro derecho.

'Yashahime: Princess Half-Demon'

'Yashahime: Princess Half-Demon' es la secuela directa de 'Inuyasha', la serie basada en la obra de la legendaria Rumiko Takahashi. 'Yashahime' se desarrolla años después de la serie original y en este caso se centra en Towa Higurashi y Setsuna, las hijas gemelas de Seshomaru, y Moroha, la hija de Inuyasha y Kagome, quienes se unen en una aventura para intentar recuperar los recuerdos perdidos de Setsuna.

El anime secuela recupera a muchos personajes y mitología de la historia original, mostrándonos a una nueva generación de aventureros que se embarcan en un largo viaje para proteger siete joyas legendarias. 'Yashahime: Princess Half-Demon' ya cuenta con dos temporadas, con los últimos capítulos de la segunda a punto de emitirse.

'Salaryman's Club'

Esta es una de las novedades más recientes de la temporada, ya que ha empezado a emitirse a finales de enero. 'Salaryman's Club' de entrada parece un "slice of life" sobre un grupo de oficinistas, pero en realidad es un anime de deportes con un girito extra, muy mamarracho y con los mejores toques de un buen spokon.

Mikoto Shiratori es un as del badmington que puede predecir los movimientos de sus rivales. Después de perder su trabajo, es contratado por una nueva compañía de refrescos para que juegue en el equipo de la empresa.

'One Piece'

Este es el extra que no podía faltar, y es que por fin Crunchyroll se ha puesto al día con 'One Piece' y ha incluido sus más de 1000 episodios dentro de su servicio de streaming, parte con el doblaje en español y parte en japonés con subtítulos.

La longeva serie de anime se va al día con la emisión en Japón, con el último capítulo emitido el 6 de marzo disponible en la plataforma. El anime de 'One Piece' sigue inmerso en el Arco de Wano y se espera que cuando regrese de su pequeño hiato se sigan emitiendo como hasta ahora.