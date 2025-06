"Todo en la comedia tiene fecha de caducidad". Amy Poehler reconoce que todos en 'Saturday Night Live' han hecho cosas que jamás deberían haber hecho

Comedia = Tragedia + Tiempo.

Esta suerte de fórmula matemática, con la que suele teorizarse sobre el mecanismo que genera el humor —con no poco acierto, todo sea dicho—, puede retorcerse hasta el punto de dar forma a otra ecuación según la que el inexorable paso del tiempo puede terminar convirtiendo la comedia en poco menos que una tragedia.

Cómo hemos cambiado

Hipérboles aparte, Amy Poehler ha demostrado que la perspectiva que da el paso de los años es esencial para darnos cuenta de que el humor no sólo no es perenne, sino que tiene una fecha de caducidad mucho más corta de lo que cabría esperar. Lo ha hecho en su última participación en el podcast Good Hang con Will Forte, donde ha reconocido que los cómicos de Saturday Night Live metieron la pata en no pocas ocasiones.

"[Todos hemos] interpretado a personas que no deberíamos haber interpretado. Una parte de hacerse mayor y seguir en la comedia es darte cuenta de que todo tiene fecha de caducidad”.

La cómica, actriz, guionista y directora —hace de todo esta mujer, y generalmente bien— utilizó como ejemplo un segmento del especial 50 aniversario 'SNL50' en el que Tom Hanks mostró una selección de los deslices históricos del programa, incluyendo chistes sobre acoso sexual que han envejecido de aquella manera o a Adrien Brody con una película de rastas y acento jamaicano.

"Incluso en [‘SNL50’], cuando hicieron ese segmento que era como: 'He aquí todas las formas en las que metimos la pata', y mostraron castings totalmente inapropiados para ciertos personajes. Todos interpretamos a personas que no deberíamos haber interpretado. Yo me apropié indebidamente, hice apropiación cultural… No era consciente".

Según Poehler, tras estas metidas de gamba, "Lo mejor que puedes hacer es reparar el daño, aprender de tus errores y hacerlo mejor. Es todo lo que puedes hacer". Pero la pelota no está sólo en el tejado del cómico, porque, tal y como reflexionó Hanks en 'SNL50', como público, también tenemos nuestra parte de responsabilidad.

"Aunque estos personajes, acentos y… llamémoslas pelucas 'étnicas', eran indudablemente de mal gusto, todos os reísteis con ellos. Así que si hay que cancelar a alguien, ¿no debería ser a vosotros, el público? Para reflexionar".

Lo mejor de todo es mirar al pasado y poder decir con perspectiva aquello de "Cómo hemos cambiado"...

