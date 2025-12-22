Benicio del Toro cambió radicalmente el final de 'Una batalla tras otra' en el último momento: "Nos vimos envueltos en una vorágine de pánico"

A falta de unos días para terminar el año, ya una gran favorita en la carrera por los Oscar. Se trata de 'Una batalla tras otra', la película de Paul Thomas Anderson protagonizada por Leonardo DiCaprio, que después de recaudar más de 203 millones de dólares en todo el mundo, ya está disponible para verse en streaming.

El largometraje fue cambiando y evolucionó mucho hasta llegar al último acto, especialmente gracias a Benicio del Toro, que llegó tarde a la película y sugirió ciertos cambios que alteraron el tono y la trayectoria del final.

En el último momento, pero a tiempo

En declaraciones recientes recogidas en medios como The Playlist, se menciona hasta qué punto llegó a cambiar la película. Es increíble pensar que una película con un presupuesto de 140 millones de dólares prácticamente cambió por completo su final gracias a las ideas de un actor. Tanto el director como DiCaprio admitieron que 'Una batalla tras otra' paralizó la producción durante dos meses mientras esperaban a del Toro, que estaba ocupado rodando 'La trama fenicia' con Wes Anderson.

En una conversación durante una proyección del British Film Institute, DiCaprio habló sobre la influencia de del Toro en el último acto:

"En cuanto llegó Benicio, trajo consigo una cacofonía de ideas y detalles increíbles sobre su personaje; nos vimos como envueltos en una vorágine de pánico. Paramos la producción durante dos meses y medio para esperar a que Benicio interpretara a Sensei [Sergio St. Carlos] y sabíamos que no había nadie más para interpretarlo. Fue una preparación apresurada, y llegó con una tremenda precisión sobre quién era Sensei, pero no creo que nunca antes me hubiera adaptado a una relación con dos personajes tan inmediatamente".

DiCaprio siguió diciendo que "Él sabía quién era Sensei comparado con el aura frenética de Bob. Y el primer día en el set, simplemente sentí: Sé quiénes son estos tipos. Y es raro que un actor tenga esa sensación. Normalmente, hay algunos obstáculos, pero él fue Sensei desde el momento en que llegó, y pude reaccionar ante eso". Aunque el director admitió que gran parte del tercer acto estaba algo así como "por determinar", comenzó a tomar forma cuando llegó del Toro, lo que condujo al gran "viaje por carretera" del último acto.

En una conversación con Scorsese para la revista TIME, DiCaprio reveló que en una versión del guion su personaje Bob Ferguson iba a matar a alguien dentro del círculo del coronel Lockjaw de Sean Penn, pero del Toro comentó que esto no encajaría con la moralidad de Sensei St. Carlos y no ayudaría a Bob, lo que llevó a replantear la escena:

"Benicio llegó tenía muy claro cómo quería que fuera su personaje. El hecho de que él fuera una especie de Harriet Tubman para inmigrantes, que tuviera una especie de centro revolucionario clandestino para él mismo, que lo que haría por Bob y lo que no haría por Bob era muy concreto".

DiCaprio siguió diciendo que "él dijo Bueno, si Bob mata a alguien -porque al principio estaba en el guion, iba a matar a alguien que fuera parte de Lockjaw, el equipo de Sean Penn- Ahora no le ayudaré tanto". Eso cambió mucho el tono del acto final y llevó a Anderson a dar un giro radical a la película.

"Fue un punto crucial", explicó. "Y esa flexibilidad y la posibilidad de darle un giro y tener la película… básicamente hicimos un viaje por carretera completamente independiente. Construyeron este set en dos días. Todo lo que hicimos con Benicio se basó en esas ideas y en la especificidad que Benicio le aportó al personaje. Y todo eso surgió en El Paso". DiCaprio después elogió la "capacidad de Anderson para arriesgarse" y reconocer una buena idea cuando llega. Sobre el icónico bailecito de Del Toro al separarse del personaje de Bob cuando lo detiene la policía, Anderson añadió: "No, no, es él. Esa es la magia de Benicio del Toro".

En Espinof | ¡El fotoquímico vive, el cine sigue! Algunos de los mejores estrenos de 2025 se han rodado con película: estos 11 ejemplos lo demuestran

En Espinof | 'Una batalla tras otra' y 'Eddington' son las dos caras de la misma moneda: Paul Thomas Anderson y Ari Aster se han dado la réplica sin querer