Wes Anderson nos intenta colar lo mismo de siempre con otro envoltorio. 'La trama fenicia' se salva gracias a un increíble reparto | Cannes 2025

Como era de esperar, Wes Anderson sigue a lo suyo. No se cansa de contar sus cuentos, y parece que aún le quedan suficientes fans para seguir dando a la manivela con comodidad, fabricando más de lo mismo con envoltorios ligeramente distintos. Tras 'La crónica francesa' ('The French Dispatch') y 'Asteroid City', Anderson vuelve a competir en el Festival de Cannes con 'La trama fenicia' ('The Phoenician Scheme'), una comedia cuyo gancho es un impresionante reparto lleno de caras conocidas.

Señor Anderson, ya basta

Suele decirse que, en el fondo, un autor siempre cuenta básicamente la misma historia durante toda su vida. Esto no quiere decir que no intente cosas distintas, al contrario. Es decir, cada nuevo trabajo es una oportunidad para intentar mejorar el anterior, para aprender de los errores y probar cosas diferentes, buscando estar más cerca de la meta; crear una obra más parecida al resultado ideal que se tiene en la cabeza. En el caso de Wes Anderson, parece que ha dejado atrás su faceta más artística para convertirse en un comerciante especializado en vender un solo producto que sabe hacer con comodidad.

Da la sensación de que se encuentra muy satisfecho con su carrera tras crear una marca reconocible y vuelve a ofrecernos otra historia de las suyas: otra comedia de aventuras sobre un padre torpe y ausente en busca de redención, pero no le sale muy bien porque en el fondo piensa que tiene cosas mejores que hacer que prestar atención a su familia. Esta vez el padre es un misterioso y brillante hombre de negocios encarnado por un fantástico Benicio del Toro que salva la película junto al resto de actores de 'La trama fenicia'.

El protagonista sobrevive de forma milagrosa a varios intentos de asesinato pero sabe que cualquier día se le acabará la suerte así que decide recuperar la relación con su hija, con la intención de convertirla en su única heredera y su reemplazo al frente de los negocios que tiene en marcha; detrás de este reencuentro familiar está el deseo del magnate por proteger su legado y que no muera con él. Por supuesto, esto no será fácil, en primer lugar porque la hija quiere ser monja.

Curiosamente, el personaje de Benicio del Toro está inspirado en el suegro de Anderson, Fouad Malouf, exitoso ingeniero constructor y hombre de negocios que, según ha confesado Anderson, tuvo la idea de informar a su hija sobre los proyectos que tenía en marcha usando cajas de zapato, tal como aparece en la película. El director también ha sugerido que el guion nace de sus experiencias como padre de una niña y los conflictos de comunicación entre ambos.

'La trama fenicia', una lista increíble de estrellas haciendo el payaso

Como en otras comedias del director estadounidense, los dos protagonistas se van a pasar toda la película negociando, peleando, discutiendo hasta llegar a un lugar común y satisfactorio para ambos mientras tiene lugar la gran misión que sirve de excusa para desarrollar la trama familiar. Alrededor de los protagonistas (Del Toro y la menos conocida Mia Threapleton, todo un acierto de casting) encontramos más personajes típicos del universo Wes Anderson: muy excéntricos, muy sofisticados, muy raretes. Algunos más divertidos que otros.

Todos hablan mucho y todos hablan igual, otro problema del Anderson actual. Los personajes se presentan, se explican, aclaran sus motivaciones, sus planes recitando de forma artificiosa a la mayor velocidad posible, como si estuvieran obligados a dejar testimonio de todo lo que hacen, lo que piensan y lo que piensan hacer. Como si tuviera una gran importancia para alguien más allá de Wes Anderson.

Es evidente que lo encuentra muy gracioso o una característica imprescindible de su estilo, pero creo que sólo funciona de manera ocasional, con algunos personajes en algunas situaciones, y se le ha ido de las manos. Cuando abusa tanto de este recurso acaba resultando agotador, molesto y tedioso. A toda esa verborrea hay que sumar la abundante ración habitual de comentarios humorísticos, sarcásticos y supuestamente ingeniosos que, del mismo modo, son recitados precisa y rápidamente.

Por suerte para Anderson, la producción reúne a actores como Tom Hanks, Bryan Cranston, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Willem Dafoe, Michael Cera, Riz Ahmed, Mathieu Amalric, Charlotte Gainsbourg, Richard Ayoade, Benedict Cumberbatch o Bill Murray (la estrella fetiche del realizador), además de los dos protagonistas. Este formidable reparto es el que sostiene y acaba salvando 'La trama fenicia'.

Por supuesto, Anderson insiste en su calculada puesta en escena con encuadres rígidos y centrados, saturados de detalles, con estructura dividida en capítulos. Precisamente, 'La trama fenicia' es el nuevo capítulo de la antología de cuentos que nos está dejando Anderson, agradables de ver, entretenidos a ratos, con demasiadas notas, aclaraciones y explicaciones como para disfrutar de la narración. Me sorprende mucho que esté compitiendo en Cannes, ocupando una plaza que podría ocupar otro autor más interesante. No se lo merece. Pero claro, los fans que aún aguantan, fielmente, se comerán este dulce con placer.

