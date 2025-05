'Nouvelle Vague' es una maravilla. Richard Linklater resucita a Jean-Luc Godard en una película hermosa y divertidísima | Cannes 2025

No me esperaba esto, la verdad. Creo que puede ser la película más redonda de Richard Linklater hasta ahora. Cuando repasaba las películas imprescindibles de Cannes 2025, me pareció cómico que un realizador estadounidense estuviera en la carrera por la Palma de Oro con un trabajo sobre Jean-Luc Godard, aunque ya imaginaba que el homenaje al cineasta francés y a la Nouvelle Vague eran estupendos motivos para situar a Linklater en competición. Y efectivamente, esta 'Nouvelle Vague' es la obra de un fan absoluto de Godard. Pero también es mucho más que eso.

Adoro 'Antes del atardecer' ('Before Sunset', 2004) y me gusta casi todo lo que hace Linklater pero me ha sorprendido encontrar una de las películas más divertidas, bonitas y estimulantes que he visto últimamente. Una gozada. Una carta de amor al séptimo arte (en un precioso blanco y negro), una reivindicación de la libertad creativa del autor y una lección de historia del cine convertida en puro entretenimiento, porque al fin y al cabo Linklater no deja de ser un realizador estadounidense.

Su 'Nouvelle Vague' funciona de maravilla; dura 105 minutos y se hace corta, ojalá fuera una serie y esto solamente el primer episodio. Es la obra de un cinéfilo para otros cinéfilos, pero creo que también va a conquistar a espectadores que no estén particularmente interesados en Godard ni el movimiento que cambió el cine para siempre entre los años 50 y 60. Porque al final cuenta la historia (real) de un gran desafío que parecía condenado a fracasar, la aventura de un rebelde que persigue su sueño junto a un grupo de amigos y colaboradores que dan un gigantesco salto de fe por él. Por crear una obra de arte inmortal.

Richard Linklater y Guillaume Marbeck recrean al Godard más ingenioso

Para sostener un relato así necesitas un protagonista carismático al que el público quiera seguir, y Richard Linklater lo tiene. Un formidable Guillaume Marbeck da vida a una versión idealizada, encantadora y divertida de Jean-Luc Godard (muy cercano a la parodia pero sin pasarse), que siempre tiene un gesto gracioso, un comentario brillante o una cita perfecta mientras intenta cumplir su gran sueño: dirigir sus propias películas. Este joven Godard que crean Linklater y Marbeck tiene tal magnetismo que no puedes dejar de mirarle esperando descubrir su siguiente ocurrencia.

'Nouvelle Vague' nos introduce en la vida de Godard cuando todavía es un joven crítico de la prestigiosa revista Cahiers du Cinema, desesperado al ver cómo sus compañeros dan el salto a la dirección, y triunfan, mientras él se está quedando atrás, lleno de ideas que desea convertir en películas. Cuando por fin le llega una oportunidad, no va a desaprovecharla. El problema es que es un novato así que le encargan un proyecto apoyado en el éxito de dos de sus colegas, François Truffaut y Claude Chabrol. Pero Godard no va a hacer eso. Sólo va a coger el dinero.

Godard no tiene intención de seguir las normas. Ni un guion ni la forma "correcta" de hacer cine. No quiere hacer otra película más. Quiere revolucionar el medio. Busca crear algo diferente, auténtico, filmar momentos espontáneos que vayan más allá de una trama o una lógica narrativa tradicional; inventar lo que pasa en la película poco antes de grabar o durante la grabación, a partir de unas ideas generales sobre los personajes y el argumento. Y hacer pocas tomas, porque si no, según él, se pierde la frescura. Ni siquiera sabe cómo va a acabar su película.

Cuando Godard demostró que sólo hace falta una chica y una pistola para crear una película

Para trabajar así necesita el equipo adecuado y una pareja con química: elige a su amigo Jean-Paul Belmondo (encarnado por Aubry Dullin) al que había prometido el papel protagonista de su primer largometraje; y la estrella Jean Seberg (interpretada por Zoey Deutch), que tras acabar harta trabajando a las órdenes de Otto Preminger quiere formar parte de la Nouvelle Vague. Aunque Seberg pensaba en Truffaut o Chabrol, no en Godard. Y el rodaje se convierte enseguida en una pesadilla para la actriz, que no entiende la forma de trabajar del nuevo cineasta.

En realidad, nadie lo entiende. Y Linklater lo aprovecha para crear situaciones cómicas muy efectivas. Belmondo se divierte, cree que la clave es dejarse llevar y tratar de pasarlo bien en todo momento. Y Godard le da la razón, claro. Seberg sufre trabajando así, dando lugar al típico enfrentamiento y duelo de egos en el set, aunque el tono de 'Nouvelle Vague' es ligero, y ya sabemos cómo acaba la historia, así que no hay grandes dramas u obstáculos en la misión.

Richard Linklater no realiza un biopic convencional sino que prefiere centrarse en cómo Godard logró hacer su ópera prima, la mítica 'Al final de la escapada' ('À bout de souffle', 1960), mientras se permite el lujo de contar parte del contexto e incluir a otros artistas, profesionales e iconos de la Nueva Ola del cine francés. Cada vez que aparece en pantalla algún nombre mítico es como un caramelo para cualquier cinéfilo; el equivalente a los cameos de superhéroes de Marvel.

Creo que lo más interesante de la aproximación de Linklater a este clásico es que se detiene en lo particular, en los detalles, las ideas y las soluciones de Godard y su equipo; en contar por qué fue un rodaje tan innovador desde la mayor cercanía. Siempre con humor. Cómo surgió, cómo se las ingenió Godard para rodar lo que querían rodar, la manera tan peculiar de trabajar sin un guion convencional, las improvisaciones, cómo dirigía a los actores, cómo entendía el montaje o qué hacía cuando no tenía ni idea de cómo avanzar. Y lo más increíble, cómo lo hace para que parezca tan fácil.

El tono alegre de 'Novelle Vague' traspasa la pantalla, y uno acaba contagiado de esa energía. De ese optimismo que te hace pensar que todo es posible si te lo crees, si te juntas con la gente adecuada y, como dijo Francis Ford Coppola, si juntas suerte y talento. Al menos, en el cine. En el cine dentro del cine. Nunca habrá otro Jean-Luc Godard (ni nos hace falta) pero quizá gracias a este film de Richard Linklater surgirán otros artistas inspirados por esta ficción sobre cómo se hizo 'Al final de la escapada'. No sé si acabará premiada, pero de momento 'Nouvelle Vague' es mi película favorita de Cannes 2025.

