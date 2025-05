'Eddington' captura el mundo enloquecido en el que vivimos. Joaquin Phoenix lidera una sátira feroz en clave de western que arrasa con todo

Ari Aster no decepciona. Después de 'Hereditary', 'Midsommar' y 'Beau tiene miedo', el realizador se ha convertido en uno de los autores estadounidenses más estimulantes de los últimos años. Con una habilidad extraordinaria para plasmar el horror en todas sus formas, una sofisticada puesta en escena que invita a repensar cada plano, y un peculiar sentido del humor que va de lo más retorcido a lo más simple, todas las miradas están puestas en Aster y su nuevo trabajo, 'Eddington', presentado dentro de la Sección oficial a competición del Festival de Cannes.

Como autor, como artista, lo más natural para Aster es retratar su entorno, su tiempo, su realidad. 'Eddington' es un retrato personal y ácido del mundo durante la pandemia del COVID. Un mundo que se volvió loco. Y que todavía no se ha recuperado. Por eso, aunque Aster sitúa su película en el año 2020, lo que plasma sigue estando muy vigente.

La película está ambientada en un pequeño pueblo de Estados Unidos, el típico lugar que hemos visto tantas veces en el cine; una comunidad reducida de vecinos y cargada de tensión donde puede pasar absolutamente de todo. Y nos parece creíble en pantalla porque, bueno, cualquiera puede tener armas de fuego y todos hemos visto las noticias, los documentales y las películas de los hermanos Coen.

Un escenario de western moderno que puede convertirse en una olla a presión, donde una provocación o un accidente puede desatar la violencia. Incluso una auténtica guerra civil (como apuntaba la reciente película de Alex Garland), una nueva batalla entre hermanos y vecinos. Porque parece que ya no podemos confiar en nada ni en nadie.

Un mundo dividido, una realidad fracturada: ¡sálvese quien pueda!

Pero la onda expansiva de este nuevo y fascinante artefacto de Ari Aster va más allá de Estados Unidos. Todos nos podemos reconocer en alguna (o algunas) de las situaciones disparatadas que refleja la película. 'Eddington' es una despiadada sátira sobre la sociedad actual: desquiciada, confundida, dividida, desorientada y al borde del colapso. Una sociedad ansiosa, adicta a las redes sociales, desbordada por todo el contenido que se recibe a través de Internet, desesperada por tener la versión correcta de las cosas y saber lo que tiene que hacer y decir.

Un mundo plagado de líderes, predicadores, gurús, influencers, winners y charlatanes desesperados por destacar entre legiones de seguidores en pánico, la verdad ya no existe, la información depende de quien la suministra y todo se ha reducido a opiniones, creencias y teorías. Porque es más fácil de entender y nadie tiene tiempo para analizarlo. En este caos queda una sensación de desamparo; parece que en cualquier momento, la sociedad que conocemos puede desaparecer y, entonces, cada uno tendrá que sobrevivir por su cuenta.

Hay que prepararse para el fin del mundo. Hay que prepararse para la guerra. Y hay que saber en quién se puede confiar, en qué bando estar. Todo es blanco o negro. Necesitamos que alguien nos diga qué hacer. Qué creer, qué defender, qué odiar. En este escenario de pesadilla y absoluto sinsentido, surge un "héroe". El clásico justiciero de los westerns y las películas de acción estadounidenses. Ese hombre con sus valores y su pistola.

El sheriff de Eddington cree que es ése héroe. En su cabeza es algo así como un moderno Gary Cooper en 'Solo ante el peligro' ('High Noon'). Es un cowboy solo ante el peligro del coronavirus, la posverdad, el #metoo, lo woke, el Black Lives Matter, las conspiraciones del gobierno y cualquier cosa que sea una tendencia en las redes sociales. Lo que sale de ahí es un auténtico monstruo. Joaquin Phoenix está sensacional como el pistolero jefe de Eddington y le rodea un gran elenco donde también destacan los papeles secundarios de Pedro Pascal, Emma Stone o Austin Butler.

'Eddington', cuando el salvador del mundo es un maldito chiflado con pistola

La propia película es bastante monstruo. Para empezar porque Ari Aster tiene alma de cineasta de género, necesita su sangre, reventar cosas, desahogarse y reírse de todo. Por otro lado, 'Eddington' dura 145 minutos y puede resultar abrumadora, excesiva, demasiado recargada de ideas; como pasar demasiado tiempo en las redes sociales.

La narrativa es muy irregular, se atasca a veces y no sabes ya qué te están contando; pero imagino que ésa es parte de la intención de Ari Aster. Que el relato de 'Eddington' se descontrola a propósito como parte de ese ejercicio por encapsular la esencia de los tiempos actuales, y concretamente de unos Estados Unidos que han vuelto a elegir a Donald Trump como presidente.

Estamos viviendo situaciones tan chifladas que cualquier parodia se queda corta, e incluso diría que estamos dejando atrás las ideas de las sátiras de ciencia ficción más salvajes. 'Eddington' no deja títere con cabeza, y personalmente me he reído mucho, pero como cualquier comedia, necesitas entrar en la película y sintonizar con el sentido del humor de su autor. Si no, imagino que puede verse como una chorrada interminable. La obra de Ari Aster no es accesible para todos los públicos, y esto es normal con cualquier autor que se expresa con cierta libertad.

Puede que resulte incómodo llegar hasta el final, pero lo que puedo decir es que el clímax merece la pena, es una brutalidad. Ari Aster no se corta, y esto hay que aplaudirlo; no abundan los cineastas estadounidenses que se atreven a llegar tan lejos. 'Eddington' es un espejo que Aster ha golpeado, roto y manipulado, para crear unos reflejos que encuentra graciosos. Quiere reírse de esa realidad deformada. Del mundo en el que vivimos. La risa puede ser nuestro mejor refugio.

Y quizá hasta una necesidad para mantenerse cuerdos en unos tiempos de horror, ruido y locura. Ari Aster puede ganar la Palma de Oro de Cannes 2025. En mi opinión, se la merece.

