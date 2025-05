Las películas imprescindibles del Festival de Cannes 2025

Hoy arranca la edición número 78 del Festival de Cannes. El festival de cine más importante del mundo, un gran escaparate donde cada año se estrenan la mayoría de las películas más relevantes de la temporada. Ya comentamos la programación de este año, pero hoy quiero destacar los títulos que me parecen imprescindibles, 15 razones para estar muy entusiasmados con Cannes 2025.

Cabe señalar que Cannes 2025 se inaugura con 'Leave One Day' ('Partir un jour'), una comedia romántica musical que supone el debut de la realizadora francesa Amélie Bonnin. Es la primera vez que el certamen se abre con una ópera prima, normalmente se elige una película con nombres conocidos internacionalmente para atraer la atención del público, pero esta vez han apostado por esta arriesgada decisión. El delegado general del festival, Thierry Frémaux, dice que la película recuerda a Alain Resnais, pero no sé hasta qué punto eso es algo bueno cuando hablamos del primer trabajo de una nueva realizadora... Espero que sea una película divertida y una agradable sorpresa para dar comienzo a la 78ª edición de Cannes. ¡Ya os contaré!

En todo caso, si el debut de Bonnin acaba siendo un tropiezo, tampoco será muy grave. Porque mira todo lo que se va a estrenar en Cannes desde el 13 al 24 de mayo...

'Misión imposible: Sentencia final' ('Mission: Impossible – The Final Reckoning') - Fuera de competición

Tom Cruise. No hacen falta más razones. La estrella de Hollywood es suficiente gancho para ir al cine, pero es que además su nuevo estreno promete ser la última entrega de sus aventuras como Ethan Hunt en 'Misión Imposible'. Si es tan divertida como las anteriores, vamos a estar ante el gran espectáculo de acción del año. Todas las películas dirigidas por Christopher McQuarrie son, como mínimo, entretenimiento asegurado. Cannes no es el lugar para ver grandes producciones de Hollywood, pero al final son las que nos salvan.

'Eddington' - Sección 0ficial

Después de 'Hereditary' y 'Midsommar', Ari Aster se convirtió en uno de los grandes autores del cine estadounidense y cada estreno es un evento imprescindible para cualquier apasionado del séptimo arte. 'Beau tiene miedo' nos volvió a volar la cabeza, y tiene pinta de que 'Eddington' volverá a hacer lo mismo, otra vez con Joaquin Phoenix como protagonista. El actor no estuvo muy fino con 'Napoleón' o 'Joker 2', pero sigue siendo una gozada verle actuar. Además, Emma Stone, Pedro Pascal y Austin Butler. Un bombazo.

'Romería' - Sección oficial

Carla Simón compite por primera vez por la Palma de Oro tras triunfar en el festival de Berlín con 'Alcarràs'. Con su tercera película (debutó con 'Verano 1993'), la cineasta catalana se consolida como una de las miradas más relevantes del cine europeo actual.

'Sirat' - Sección oficial

Oliver Laxe es el otro cineasta español que compite este año en Cannes (es la segunda vez que ocurre en toda la historia del festival), ya tiene experiencia en el festival: ganó con 'O que arde', su anterior largometraje. La nueva película del realizador gallego parece que va más en la línea de 'Mimosas', en mi opinión su obra más interesante hasta ahora.

'Die My Love' - Sección oficial

Lynne Ramsay, la directora de 'En realidad, nunca estuviste aquí ('You Were Never Really Here'), regresa 8 años después con una pareja protagonista explosiva: Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. El trío de ases es espectacular y como mínimo la película nos va a dejar escenas memorables.

'The Chronology of Water' - Un certain regard

La organización de Cannes debe ser muy fan de 'Crepúsculo' porque nunca pierden la oportunidad de seleccionar trabajos de su pareja de estrellas. Mientras Pattinson volveré a la Croisette como actor, Kristen Stewart sube un escalón y presenta su primer largometraje como realizadora. Hay muchas ganas de ver su ópera prima, y si bien no ha llegado a Sección Oficial, puede conquistar Cannes a través de la sección Un certain regard y alzarse con la Cámara de Oro.

'Eleanor the Great' - Un certain regard

También se estrena en Cannes el debut de otra famosa estrella del cine estadounidense, y en la misma sección. Scarlett Johansson, protagonista de títulos de culto como 'Lost in Translation' o 'Under the Skin', debuta con una historia de amistad protagonizada por June Squibb, que acaba de cumplir 95 años.

'The History of Sound' - Sección Oficial

Creo que no hay este año una pareja más potente en Cannes que la formada por Paul Mescal y Josh O'Connor, dos de los actores más solicitados del momento. Este drama dirigido por Oliver Hermanus se presenta como una "road movie" ambientada en la I Guerra Mundial y puede que no acabe ganando ningún premio pero estoy seguro de que va a convertirse en uno de las mayores obsesiones cinematográficas del año.

'Nouvelle Vague' - Sección Oficial

Richard Linklater, coautor de una de las grandes historias románticas del cine ('Antes del...' junto a Ethan Hawke y Julie Delpy), es uno de los autores estadounidenses más respetados de las últimas décadas y hay mucho interés por ver su nuevo largometraje, aunque no puedo evitar cierta desconfianza por el verdadero interés que hay detrás de esta producción que compite por la Palma de Oro y claramente viene a rendir homenaje a la etapa más aclamada del cine francés. Eso sí, resultará gracioso ver cómo un estadounidense explica Godard a los franceses...

'Sentimental Value' - Sección Oficial

Joachim Trier es otro de los nombres más interesantes del cine europeo actual tras dirigir 'Oslo, 31 de agosto', 'Thelma' y, sobre todo su último trabajo estrenado hasta ahora: 'La peor persona del mundo', que fue uno de los bombazos de Cannes en 2021. No tengo ni idea de lo que va a contar el realizador noruego en su nuevo trabajo, me da igual. Como si es otro biopic de Godard.

'Ástin Sem Eftir Er' - Fuera de competición

En Cannes se estrenaron 'Un blanco, blanco día' y 'Godland', y desde entonces estamos deseando ver cualquier película que venga dirigida por Hlynur Pálmason, especialmente si actúa la gran estrella del cine islandés: Ingvar Sigurdsson. Lo más raro de esta producción es que, por lógica siguiendo la carrera del realizador, debería estar en Sección Oficial pero no compite.

'The Magnificent Life of Marcel Pagnol' - Fuera de competición

El regreso de Sylvain Chomet, director de 'Bienvenidos a Belleville' y 'El ilusionista', parece que nos va a dejar la película de animación más importante de Cannes 2025, aunque sus responsables tienen que conformarse con un estreno fuera de competición. Da la sensación de que en este festival no se valora demasiado la animación, a pesar de que el año pasado se descubrió aquí 'Flow', que luego lo ganó casi todo.

'El esquema fenicio' ('The Phoenician Scheme') - Sección Oficial

Puede que Wes Anderson se esté convirtiendo en una parodia de sí mismo, exagerando tanto su estilo que ha perdido toda frescura para convertirse en una factoría de churros para los más fans, pero sus historias siguen contando con repartos tan increíbles que yo al menos no puedo resistirme a sus trabajos, aunque me aburra. En su nueva película están Benicio del Toro, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Bryan Cranston, Mathieu Amalric, Jeffrey Wright o Willem Dafoe, entre otros.

'Highest 2 Lowest' - Fuera de competición

Spike Lee se reencuentra con Denzel Washington para adaptar la historia de 'El infierno del odio', una de los obras maestras de Akira Kurosawa. Le salga como le salga (espero que mejor que el remake de 'Old Boy' de Park Chan-wook), hay que ver esta actualización de un clásico, aunque solo sea por el placer de volver a ver a Washington en pantalla grande.

'Alpha' - Sección Oficial

La última vez que Spike Lee estuvo en Cannes fue como presidente del jurado y protagonizó uno de los momentos más recordados de aquella edición al anunciar la ganadora de la Palma de Oro antes de tiempo: 'Titane', de Julia Ducournau. La directora vuelve a competición cuatro años después con otro de los títulos más esperados del festival y de todo el año. Si triunfa otra vez se unirá a la corta lista de cineastas que tienen dos Palmas de Oro; los 9 realizadores que lo han conseguido hasta ahora son Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shohei Imamura, Michael Haneke, Ken Loach, Ruben Östlund y los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne. Por cierto, los Dardenne compiten también en Cannes 2025 con su nuevo drama, 'Young Mothers'.

