Las 10 mejores películas del Festival de Cannes 2024

Terminó la edición 77 del Festival de Cannes tras 11 días llenos de cine, estrellas, polémicas, ovaciones, homenajes y un esperado palmarés que ha coronado a Sean Baker. Pero aquí cada uno tiene su opinión y, si bien aplaudo algunos de los premios, no estoy de acuerdo con todas las decisiones del jurado formado por Greta Gerwig, J.A. Bayona y compañía. Además, es la gran pregunta que me asalta siempre tras acabar el certamen: cuáles han sido mis películas favoritas. Eso y si me he cruzado con muchos famosos.

Así que como en anteriores ediciones, el 2019 de 'Parásitos', el 2021 de 'Titane' (el festival se saltó el año 2020 por la pandemia), el 2022 de 'El triángulo de la tristeza' o el 2023 de 'Anatomía de una caída', aquí os dejo mi propia lista de triunfadoras, las 10 mejores películas que he visto en Cannes 2024. Más abajo, por si alguien quiere seguir leyendo y tiene curiosidad, he dejado unas breves conclusiones sobre esta 77 edición que todavía sigue dando vueltas en mi cabeza. ¡Vamos allá!

Le Deuxième Acte

Dirección: Quentin Dupieux. Reparto: Vincent Lindon, Léa Seydoux, Louis Garrel, Raphaël Quenard...

Cannes 2024 no podía arrancar de mejor forma. El humor marciano de Dupieux daba el pistoletazo de salida a esta edición con una fantástica comedia de giros imprevisibles con un juego que rompe las fronteras del cine y la realidad; una historia de actores con diferentes personalidades que rompen la cuarta pared y se ven envueltos en una trama loquísima. Y qué actores. Una propuesta ingeniosa y tronchante que, no obstante, deja algunas ideas realmente inquietantes.

Kinds of Kindness

Dirección: Yorgos Lanthimos. Reparto: Jesse Plemons, Emma Stone, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie...

Otra comedia chiflada de otro autor que siempre toma caminos inesperados. Lanthimos regresa con tres historias sobre relaciones humanas muy tóxicas, marcadas por la necesidad de satisfacer un violento código de dominación y dependencia. Perversa, sorprendente y divertidísima, con el mismo grupo de actores protagonizando los diferentes relatos y demostrando su gran conexión con el peculiar humor del cineasta. Merecido premio para Plemons, un actor formidable que vale para todo.

Furiosa: de la saga Mad Max

Dirección: George Miller. Reparto: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke, Nathan Jones, Charlee Fraser...

También divertidísima y muy loca es la quinta película de la franquicia 'Mad Max', que Miller ha sabido reinventar y ampliar con nuevos rostros e historias. Aquí deja de lado a su héroe principal para explorar los orígenes de su compañera de aventuras en la anterior entrega, 'Furia en la carretera' ('Mad Max: Fury Road'). No llega al nivel de la última, pero esta precuela es igualmente impresionante, un ejemplar espectáculo de acción donde sorprende el papel de Burke.

Black Dog

Dirección: Hu Guan. Reparto: Eddie Peng, Jia Zhangke, Jing Liang, Liya Tong...

También hay desierto, tormentas de arena, vehículos reventados, animales salvajes, crueldad, camaradería, aventura y venganza en esta otra película china, mucho más humilde y pequeña que la de Miller pero dirigida con igual talento, con un gran impacto emocional y escenas maravillosas que se quedan grabadas en la memoria. Hermosa historia de amistad entre dos seres marginados que tratan de encontrar su hogar en un mundo cambiante que amenaza con enterrarles. La triunfadora en Un Certain Regard es una de las grandes películas de Cannes 2024.

Armand

Dirección: Halfdan Ullmann Tøndel. Reparto: Renate Reinsve, Ellen Dorrit Petersen, Øystein Røger, Endre Hellestveit, Janne Heltberg...

Otra de las películas de Un Certain Regard que acabó galardonada, en este caso con la Cámara de Oro que premia a la mejor ópera prima presentada en Cannes 2024. El ganador es ni más ni menos que el nieto de una pareja legendaria del séptimo arte: Ingmar Bergman y Liv Ullmann. Apoyado en el enfrentamiento de sus sensacionales protagonistas, el cineasta debutante construye un apasionante drama de apariencia sencilla pero de narrativa compleja que se va complicando y cargando de tensión hasta resultar casi insoportable. Tiene un clímax extraño, para bien y para mal, pero el conjunto es explosivo.

Une langue universelle

Dirección: Matthew Rankin. Reparto: Rojina Esmaeili, Saba Vahedyousefi, Mani Soleymanlou, Pirouz Nemati...

Continuamos con otra de las vencedoras de Cannes 2024 fuera de la Sección Oficial a competición; esta vez la ganadora del premio del público en la Quincena de Realizadores (donde también venció 'Volveréis', de un Jonás Trueba ya muy cansino cuya mejor idea es filmar a su padre). Admirador del cine iraní, Rankin reinventa sus orígenes y reflexiona sobre la identidad en el mundo moderno con esta fábula absurda donde hace su versión de Abbas Kiarostami e imagina un pueblo con la excentricidad de Wes Anderson y el sarcasmo de Roy Andersson. Una de las películas más divertidas del festival.

Les fantômes

Dirección: Jonathan Millet. Reparto: Adam Bessa, Tawfeek Barhom, Julia Franz Richter...

Dentro de la programación de la Semana de la Crítica (en la que triunfó 'Simón de la montaña', que lamentablemente no pude ver), este thriller de Millet no ganó ningún premio pero se encuentra entre mis favoritas de Cannes 2024 por la habilidad del cineasta para crear una experiencia muy intensa que nos mete en la cabeza y la misión del protagonista; un profesor de pasado traumático reconvertido en espía aficionado, obsesionado con localizar a un criminal. Impresionante trabajo de Bessa y de Barhom (que ya brilló en Cannes con la excelente 'Conspiración en El Cairo'); protagonizan una de las escenas más increíbles del festival, simplemente sentados charlando.

The Shrouds

Dirección: David Cronenberg. Reparto: Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce, Sandrine Holt, Elizabeth Saunders, Jennifer Dale...

La gran ausente del palmarés de Cannes 2024 y, quizá por eso o por mi admiración hacia la carrera de este autor, la película que yo más destacaría de todo lo que vi allí. El regreso del Cronenberg más inspirado, con una historia muy personal. Elementos habituales de su cine (más orientado a efectos psicológicos que físicos) en un retorcido thriller de toque futurista que gira en torno al duelo; una lucha interna de curación, reconstrucción de la realidad y el placer. Sofisticada y perturbadora, un intrigante viaje diseñado en torno al diálogo y potentes imágenes.

The Substance

Dirección: Coralie Fargeat. Reparto: Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid, Gore Abrams, Tom Morton...

El asombroso baño de sangre que nos reír a carcajadas. Con algo del primer Cronenberg que exploró el body horror pero más orientado al humor negro de Brian Yuzna ('Society') o Stuart Gordon ('Re-Animator'), esta salvajada es la sucesora de 'Titane'. Auténtica bomba cinematográfica de estilazo brutal sobre la obsesión de la belleza. Colosales Moore y Qualley. Ganó el premio al mejor guion porque Fargeat tenía que ganar algo, si no arde Cannes del escándalo, aunque diría que ése no es el punto más fuerte de una película totalmente fascinante. Quizá Gerwig se sintió algo incómoda al ver la versión monstruosa de 'Barbie'.

Anora

Dirección: Sean Baker. Reparto: Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yuriy Borisov, Karren Karagulian, Vache Tovmasyan...

La gran triunfadora de Cannes 2024. Merecidamente. Este corrupto cuento de hadas arranca como una fiesta loca y evoluciona a hilarante comedia disparatada sin perder nunca el tono ni la coherencia mientras traza un retrato muy crudo de Estados Unidos, entregado al imperio del dólar. Baker parece comparar su país con esa chica que vende su cuerpo a un príncipe azul que no es más que un turista millonario en busca de diversión superficial. La mejor película de un autor clave del cine estadounidense actual y una de las películas más redondas de Competición; una Palma de Oro incuestionable. Eso sí, cine para adultos con ganas de cachondeo, esto no es para todos los públicos.

Algunas conclusiones y apuntes muy personales de Cannes 2024

Haciendo balance de lo que ha sido esta 77 edición de Cannes me quedo con la sensación de que el festival se ha inclinado bastante al cine estadounidense. Quizá buscando el impacto global que tienen estas producciones, sus rostros, por garantizar su presencia en la temporada de los Oscars, o puede que Greta Gerwig, presidenta del jurado, haya tenido algo que ver. En todo caso, me ha llamado la atención como un festival como este, el gran escaparate donde se reúnen los más grandes artistas internacionales, ha estado dominado por algunos nombres de la industria de Hollywood.

Para empezar, el primer día, Palma de Oro a Meryl Streep. Luego, 'Megalopolis', la ambiciosa nueva película de Francis Ford Coppola, el western 'Horizon', otro gran proyecto épico de Kevin Costner, el homenaje a George Lucas. Premios a Jesse Plemons y Sean Baker. El revuelo esperado en torno a 'The Apprentice' con Sebastian Stan como Donald Trump. Y bueno, 'Furiosa' es australiana pero tiene talentos que han estado muy vinculados a la industria de Estados Unidos, y es una forma de hacer cine puramente de Hollywood. No es la clase de cine que un festival como Cannes necesita promover. Yo encantado de la variedad, y estas películas siempre son muy agradables y entretenidas, pero me pregunto si esto no le resta algo de autenticidad al evento.

Por otro lado, ya en un terreno más personal, no puedo evitar compartir algunas reflexiones y vivencias. Salir de la burbuja de un festival de cine tan intenso es siempre rarísimo. Vuelves a casa pero tu mente sigue en el sitio donde has pasado los últimos días, donde has sido otras personas y has tenido otras vidas gracias al poder de la gran pantalla. En especial en una edición como Cannes 2024, donde además de volver a reivindicar el cine se ha jugado a confundir la ficción y la realidad, con maniobras metalingüísticas que han cuestionado nuestra percepción y nuestra conducta. ¿Y si todo esto no es más que una gran película? O mejor, ¿y si no somos más que un reflejo de las películas que vemos?

Sí, acabas en un estado mental donde ya no sabes ni cómo te llamas. Quizá también por estar en otro país, entre tantos idiomas, intentando no quedar mal con alguna frase en francés; un día descubrí que llevaba un rato hablando en inglés con un español, porque una tercera persona preguntó de dónde éramos. No es sólo que veas muchas películas y esto puede trastocarte bastante al cabo de unos días. Es el agotamiento.

Se duerme poco porque, para empezar, hay que reservar las entradas a las 7:00 de la mañana, y más te vale estar preparado porque se agotan enseguida y ya no es sólo que tu calendario caótico de sesiones puede llevarte a la locura, es que el chasco de perderse alguna película importante es un dramón. Con sesiones que acaban después de la medianoche, más el pesado camino a casa, queda poco tiempo para descansar, fundamental para aguantar y procesar lo que se está viendo. Los ronquidos acaban siendo habituales durante las proyecciones.

Suena ridículo, pero es frecuente oír comentarios sobre la supervivencia del festival. Hay más zombis que en una de George A. Romero. Tus días giran en torno a llegar a tiempo para sentarte a ver películas y sacar huecos para opinar esas películas sin parecer un adolescente reventado. Hacer colas para el baño, para el café, para el cruasán, y para pasar los numerosos controles de seguridad, a veces tan absurdos que llegas a pensar que todo es un gran broma. Una comedia. Pero de las patéticas.

Claro, vemos 'Mad Max', pero también un drama de 3 horas o películas insufribles. La cabeza desconecta, por cansancio o porque tienes 37 tareas abiertas. Y a ver qué dices luego de la película. En serio, si te paras a leer lo que se escribe o se dice, puedes comprobar que muchas veces no se sabe bien cómo expresarlo, porque hay una necesidad de opinar cuanto antes. Y se tira de obviedades, clichés, expresiones comunes, términos gastadísimos que ya ni tienen sentido, se crean consensos de grupos o se siguen corrientes de opinión, porque al menos no se queda mal. Se ha dicho algo. Y de vez en cuando puedes soltar alguna parida, para diferenciarte.

Disfruto muchísimo Cannes, adoro ver películas, es lo mejor del mundo, y esto me da la vida. Dicho eso, no es lo que te esperas, en ningún caso. Me ha pasado de todo y ya no me escandaliza nada, pero si estás pensando en acudir ten en cuenta que aquello es una pequeña jungla donde cada uno tiene que llevar su machete; no es un templo del cine donde las películas son sagradas, donde todo el mundo se comporta de maravilla durante las proyecciones, y ten claro que tienes que dejarte un poco la salud para ver todo lo que quieres ver y hacer tu trabajo, que para eso vas. Pero sí, lo admito, es genial.

Durante los 10 días que estuve en Cannes pude ver 39 películas. Dejo los títulos a continuación y una valoración para cada una, por orden de visionado:

Le Deuxième Acte (inauguración) - 8/10

Les fantômes (Semana de la crítica) - 8/10

Wild Diamond (Sección Oficial) - 6/10

When the Light Breaks (Un certain regard) - 6/10

The Girl With The Needle (S.O.) - 7/10

Furiosa: de la saga Mad Max (no competición) - 8/10

Locust (Semana) - 5/10

Bird (S.O.) - 6/10

Rendez-vous avec pol pot (no competición) - 6/10

Megalopolis (S.O.) - 7/10

Christmas Eve in Miller's Point (Quincena de realizadores) - 5/10

Three kilometres to the end of the world (S.O.) - 5/10

Kinds of Kindness (S.O.) - 8/10

Oh, Canada (S.O.) - 6/10

Une langue universelle (Quincena) - 7/10

Black Dog (U.C.R.) - 9/10

Emilia Pérez (S.O.) - 6/10

The Surfer (no competición) - 6/10

Rumours (no competición) - 6/10

Armand (U.C.R.) - 8/10

Caught by the Tides (S.O.) - 7/10

My Sunshine (U.C.R.) - 6/10

C'est pas moi (no competición) - 6/10

The Substance (S.O.) - 9/10

Horizon: An American Saga (no competición) - 5/10

Limonov: The Ballad (S.O.) - 7/10

The Apprentice (S.O.) - 7/10

Volveréis (Quincena) - 5/10

Ghost Cat Anzu (Quincena) - 7/10

The Shrouds (S.O.) - 8/10

Anora (S.O.) - 8/10

Being Maria (no competición) - 6/10

Parthenope (S.O.) - 2/10

Marcello Mio (S.O.) - 6/10

Animale (Semana) - 4/10

Grand Tour (S.O.) - 4/10

Gazer (Quincena) - 5/10

Motel Destino (S.O.) - 7/10

L'amour ouf (S.O.) - 7/10

