Cannes 2019: las 16 mejores películas y lo peor del festival

Con el anuncio del siempre controvertido palmarés de la sección oficial a concurso desvelado anoche, el Festival de Cannes cierra sus puertas hasta el año que viene. Bong Joon-ho hizo historia al convertirse en el primer cineasta coreano que se alza con la Palma de Oro, por ese arrebatador cóctel de géneros que es 'Parasite'.

En Espinof has podido leer acerca de las películas más destacadas que hemos visto durante diez días en la Croisette pero no quería cerrar la cobertura sin un artículo de conclusiones sobre esta 72ª edición. Asimismo, al final puedes consultar dos selecciones con los títulos más recomendables de Cannes 2019, en opinión de Sara Martínez y un servidor.

Una sección oficial decepcionante con fuerte presencia francesa

El primer pensamiento sobre esta edición, que se fue formando ya en los primeros días, es que la sección oficial a concurso ha dejado bastante que desear. A falta de ver lo que llega a otros festivales, diría que Cannes se ha excedido barriendo para casa (seis cineastas en competición) y tirando de vacas sagradas. De hecho, hemos visto películas más interesantes en los espacios paralelos de Un certain regard, Quincena de realizadores y Semana de la crítica.

Mektoub, My Love: Intermezzo

De las 21 películas que han competido este año por la Palma de Oro, para mí hay seis totalmente fuera de lugar en el que está considerado como el mayor festival de cine del mundo: 'Les misérables' –una 'Training Day' parisina sin garra–, 'La gomera' –bochornoso relato criminal–, 'Frankie' –comedia romántica de turistas excesivamente ligera–, 'Roubaix, une lumière' ('Oh Mercy!') –otra historia francesa de policías sin brillo–, 'Il traditore' –biopic correcto que no aporta nada al cine de mafiosos– y 'Mektoub, My Love: Intermezzo' –tres horas y media de Abdellatif Kechiche embobado con chicas jóvenes–.

A estas sumo otras cinco que entiendo que quizá debían estar, por los nombres, pero que encontré fallidas y de escaso nivel: 'The Dead Don't Die' –la comedia de zombis de Jim Jarmusch encajaba más fuera de concurso–, 'Young Ahmed' –al igual que Ken Loach, los Dardenne parecen abonados al festival hagan lo que hagan, solo por los temas que eligen–, 'Érase una vez en Hollywood' –lo más flojo de Quentin Tarantino, que ha confesado que se plantea remontar el film–, 'Matthias & Maxime' –Xavier Dolan reciclando temas que le funcionaron, tras el fiasco de su anterior trabajo– e 'It Must Be Heaven' –fuertes aplausos cuando Elia Suleiman recuerda su origen palestino o se burla de Estados Unidos; ahí lo dejo–.

Los sinsabores de cubrir el mayor festival del mundo

Este ha sido mi tercer viaje a Cannes así que ya sabía más o menos lo que podía esperar si bien me ha sorprendido comprobar que, siete años más tarde, los aspectos más cuestionables del festival siguen ahí. Un festival rodeado de lujo, situado en un pequeño y turístico pueblo de playa masificado, que ha reivindicado la sala de cine con público, pero que no vende entradas para las proyecciones de sección oficial; sin acreditación o invitación, no puedes ver las películas de competición.

Cubrir el festival con Espinof significa que tienes una acreditación de color azul, es decir, la clase media; por delante tienes a los rosa y por debajo a los amarillos. Esta imagen era habitual: esperas más de una hora de pie en la fila y ves cómo llega alguien con la tarjeta rosa apenas diez minutos antes de la proyección, con toda la calma del mundo, y accede inmediatamente a la sala. Hubo ocasiones donde los azules solo entrábamos unos minutos antes del inicio de la sesión o incluso con la película empezada.

Esta circunstancia es especialmente molesta durante los días de lluvia, porque acabas empapado igual atrapado entre paraguas a diferentes alturas. Claro, alégrate porque al menos has entrado, y toda la gente que está detrás de ti se ha quedado fuera... imagina la frustración y el lío posterior para volver a organizar el plan de visionados.

El problema no es esperar, es que pierdes mucho tiempo que podrías dedicar a descansar, comer tranquilamente y, sobre todo, trabajar. Al final, vas con prisa a todas partes y duermes poco. Esto que parece algo normal de la cobertura creo que no ayuda a la hora de valorar las películas que descubrimos en un festival, y que debe servir a los lectores para apuntar lo más recomendable. Con el paso de los días se nota el cansancio, tanto físico como mental. Es habitual ver a compañeros durmiendo en las proyecciones.

El comportamiento de algunos acreditados es también un aspecto que desluce un poco la experiencia. Por ejemplo, me tocó ver la de Malick con una señora a la izquierda mirando el móvil cada dos por tres y a la derecha un chico roncando. Queremos entrar a ver el mayor numero de películas a nuestro alcance pero a veces se nos olvida que debemos estar frescos para poder opinar sobre ellas de la forma más profesional posible.

Tampoco ayuda un programa con decisiones tan incomprensibles como reservar hasta dos películas de la sección oficial para el último día o aspectos de la organización tan lamentables como cambios de películas a última hora sin ningún tipo de aviso, ni un papelito a la entrada. Luego pides explicaciones y nadie sabe nada, ni siquiera la hora a la que abre la oficina de prensa.

Las 16 mejores películas de Cannes 2019

El ranking de Juan Luis Caviaro:

1- 'Parasite' de Bong Joon-ho.

2- 'Portrait of a Lady on Fire' de Céline Sciamma.

3- 'Bacurau' de Kleber Mendoça Filho y Juliano Dornelles.

4- 'Litigante' de Franco Lolli.

5- 'Sorry We Missed You' de Ken Loach.

6- 'Beanpole' de Kantemir Balagov.

7- 'The Lighthouse' de Robert Eggers.

8- 'A Hidden Life' de Terrence Malick.

9- 'Too Old To Die Young' de Nicolas Winding Refn.

10- 'Nina Wu' de Midi Z.

El ranking de Sara Martínez Ruiz:

-'Portrait of a Lady on Fire', de Céline Sciamma.

-'Litigante', de Franco Lolli.

-'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar.

-'Parasite', de Bong Joon Ho.

-'Bacurau', de Kleber Mendoça Filho y Juliano Dornelles.

-'Little Joe', de Jessica Hausner.

-'The Wild Goose Lake', de Diao Yinan.

-'A White, White Day', de Hlynur Palmason.

-'Matthias et Maxime', de Xavier Dolan.

-'O que arde', de Oliver Laxe.