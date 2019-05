Cannes 2019: Nicolas Winding Refn sigue rehaciendo 'Drive' en 'Too Old To Die Young', un festín para apasionados del noir

Cannes rechaza el modelo de Netflix, sin embargo, proyecta episodios de series como cualquier gran estreno del festival, una premiere por todo lo alto en el Teatro Lumiere a las diez de la noche. Cierto es que 'Too Old To Die Young' no está en sección oficial (espacio vetado para las películas de Netflix) pero no deja de ser otra contradicción más de un certamen empeñado en reivindicar la sala de cine como un templo sagrado.

Así, es un sacrilegio que Netflix estrene sus películas directamente en los hogares de sus suscriptores, pero no hay problema con ayudar a promocionar el nuevo trabajo de Nicolas Winding Refn, que podrá verse únicamente en la plataforma de Amazon Video. ¿Acaso debemos entender que esta ficción es más que tele o casi cine? Por cierto, estará disponible a partir del próximo 14 de junio. Apuntad la fecha tanto los seguidores de Refn como los apasionados del noir porque esto es especial.

'Too Old To Die Young' podría ser un spin-off de 'Drive'

Refn regresa a la Croisette tres años después de 'The Neon Demon' y seis de 'Solo Dios perdona', dos largometrajes rodeados de una fuerte expectación tras el fenómeno de 'Drive' en 2011 (premio a la mejor puesta en escena en Cannes); aunque hubo división de opiniones, las sensaciones fueron de decepción por considerar que el cineasta danés se estaba repitiendo y no era capaz de ofrecer algo distinto. Si piensas esto, aléjate de 'Too Old To Die Young'.

Y si quieres más, esta serie es para ti. Porque Refn sigue enamorado de la estética y el ritmo de 'Drive' y vuelve a poner en práctica esos recursos en su nuevo drama criminal, una ambiciosa historia dividida en siete episodios, todas dirigidas por el danés. También figura en los créditos como creador y guionista junto a Ed Brubaker, escritor especializado en relatos criminales y de superhéroes.

Miles Teller encabeza el reparto de 'Too Old To Die Young' dando vida a un personaje prácticamente idéntico a los que interpretó Gosling en sus dos colaboraciones con Refn; un pistolero inexpresivo, solitario, parco en palabras, brutal y despiadado con los malhechores que decide eliminar pero amable e incluso dulce con los demás personajes que se cruzan por su camino (sobre todo las damas en peligro). A falta de ver más capítulos (solo presentaron dos), el pasado del protagonista se percibe tan intrascendente como el del héroe de 'Drive'.

Refn hace cine para televisión

'Too Old To Die Young' se compone de largas y lentas escenas donde los personajes se toman todo el tiempo del mundo para actuar o hablar. Las conversaciones se limitan a pocas palabras o frases cortas, siempre con parsimonia que llega a resultar cómica; aunque para cómica la secuencia de la persecución que se traslada al desierto, donde Refn parece rendir un peculiar homenaje a David Lynch con un montaje musical tan (voluntariamente) cursi como hilarante.

Tanta pausa permite degustar la espectacular fotografía (con el habitual diseño de luz que adora Refn) pero también sirve para crear un efectivo contraste cuando se desata la violencia; esos momentos son explosivos y frenéticos, impactantes. Sin haber visto más, los dos episodios de esta serie se sienten como una película de dos horas, un elegante western moderno que podría ser un spin-off de 'Drive' y que entusiasmará a los amantes de las tramas criminales más refinadas. Eso sí, un aviso: PACIENCIA durante el visionado.