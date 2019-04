Las 16 mejores series de 2019... hasta ahora

Llega la Semana Santa y entre festivos y procesiones es un momento idóneo para ponerse al día con las series. Pero llegas a casa, enciendes la pantalla y no sabemos muy bien qué elegir entre tanta oferta y tantas buenas series.

Así que en Espinof os hemos hecho una selección de las mejores series de 2019... hasta el momento. Grandes estrenos que nos han tenido con los ojos pegados a la televisión. Para esta lista, nos hemos centrado en las series nuevas (y nuevas temporadas de antologías) estrenadas en España durante este año.

'El embarcadero'

Había muchas ganas de ver qué es lo nuevo de Álex Pina, creador de 'La casa de papel' y, la verdad es que no ha decepcionado en absoluto. A pesar de que la sinopsis suena a "telefilme del sábado tarde" el resultado es una serie de secretos y mentiras sobresaliente con unos fantásticos Irene Arcos, Verónica Sánchez y Álvaro Morte.

'Kingdom'

Una de las primeras sorpresas del año ha sido, para mí al menos, la propuesta de apocalipsis zombi ambientada en la Corea feudal. Más cercana a 'Juego de Tronos' que a 'The Walking Dead', esta magnética serie logra atrapar con una mezcla de bellísimos paisajes, tramas palaciegas y, por supuesto, grandes hordas de muertos vivientes.

'Sex Education'

Protagonizada por Asa Butterfield y Gillian Anderson, 'Sex Education' es la típica serie en la que las cosas pueden salir mal si no se tiene mínimamente claro el enfoque. Afortunadamente para nosotros, aun con un humor muy sano (y evidentemente "verde") este drama ligero se toma seriamente la complejidad de los afectos y la sexualidad en la adolescencia.

'Muñeca rusa'

La absolutamente arrolladora Natasha Lyonne protagoniza un bucle temporal que, aunque a ratos puede dar pereza, demuestra las ganas de no caer en clichés sin que ello signifique tener que prescindir de los tropos del género temporal. Una excelente y compleja comedia que es un viaje de autodescubrimiento y, a la vez, un viaje por los innumerables matices que nos conforman.

'Vota Juan'

Uno de mis únicos peros que tengo sobre la comedia política protagonizada por Javier Cámara es que le falta algo de la mala leche que le pido. Aún así tenemos algo muy acertado en tono y con un muy buen uso de la incomodidad que desprenden los "embolaos" en los que se mete el ministro de Agricultura.

'El milagro'

La religión es el eje central de la producción original de Sky en Italia a través de la historia de cómo afecta a un grupo de personas (con unos arquetipos bastante marcados) la existencia de una figura de plástico de la Virgen que inexplicablemente llora sangre a borbotones. Un drama tan sobrio como soberbiamente ejecutado.

'Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy'

No está siendo un año demasiado bueno en cuanto a series documentales de crímenes. Haberlos haylos, pero no terminan de brillar... excepto este vistazo a las cintas de un asesino como es Ted Bundy realizado exquisitamente por Joe Berlinger. No hay giros, no hay grandes cliffhangers... y aún así nos quedamos fascinados desde el primer minuto por el mal que desprende.

'La chica del tambor'

Park Chan-wook sumerge en un mar formado por su estilo una novela de John Le Carré y el resultado, como podríamos esperar, es asombroso. Eso sí, hay que reconocer que uno puede llegar a tardar en entrar en la serie por cómo está estructurado el primer episodio, pero una vez que entras en el juego y en la mirada de Pugh, no puedes apartar la vista.

'Matadero'

Tenía todos los ingredientes para ser una de las grandes series españolas de 2019 y no ha defraudado. Sí que es cierto que hay veces que 'Matadero' da alguna que otra vuelta innecesaria al embrollo que se montan, pero el resultado general de este thriller ibérico ha sido envidiable en la televisión nacional.

'Curfew'

Me llegan a decir justo antes de su estreno que nos íbamos a encontrar con una deliciosa locura con 'Los autos locos' y 'Mad Max' entre sus referentes y me hubiera carcajeado en la cara de quien me lo dijera. Pero ha resultado una muy agradable sorpresa centrada en una carrera de mil kilómetros para hallar refugio en una Gran Bretaña asolada por un virus.

'True Detective' [T3]

Cogemos el comodín de las "antologías" para tener en cuenta la tercera temporada de 'True Detective', que logra quitarse de en medio la sombra de la decepcionante temporada 2 con un nuevo caso fascinante de principio a fin. Mahershala Ali está espléndido en una actuación que mal se le tiene que dar para no llevarse la atención de los Emmy.

'Justo antes de Cristo'

Había llegado con un perfil medianamente "bajo" (para ser Movistar, me refiero), pero resulta que la comedia de romanos protagonizada por Julián López es material de primera. Gran ambientación, divertidos guiones y un reparto que está a la altura de las circunstancias.

'After Life'

Con un toque bastante más dramático de lo que podemos esperar, Ricky Gervais firma una notable serie sobre cómo te cambia la vida la muerte de un ser querido. Sin dejar de ser comedia (de ahí que el personaje de Gervais sea algo caricaturesco o que los personajes secundarios estén algo desdibujados), nos encontramos con un trabajo melancólico y que llega al corazón.

'Hanna'

Se notaba que Amazon tenía muchas esperanzas en 'Hanna', el remake seriado de la película de Wright, y no me extraña. En esta ocasión tenemos una gran dosis de acción que coge todos los elementos de la historia y los potencia para lograr un hipnótico y potente thriller trotamundos. Sin duda, una de las series de acción del año.

'Wayne'

Tengo pendiente el hablar de una de las pequeñas grandes gamberradas de 2019. De la mano de Youtube nos viene lo que debería haber sido 'The end of the f***ing world' si el protagonista tuviese una resistencia sobrehumana. Una cómica y efectiva historia de dos adolescentes que tras un pequeño flechazo salen en busca del Pontiac robado del padre recién fallecido de Wayne.

'Lo que hacemos en las sombras'

Maravillosa comedia que condensa en formato corto la desternillante película de Taika Waititi y Jemaine Clement, quienes repiten como creadores de esta serie. En esta ocasión nos encontramos con tres vampiros que se han acomodado en Nueva York. Navegando entre el humor obvio y el sutil, ejecutando cada gag con destellos de genialidad.

Y hasta aquí, por el momento, nuestra lista. Estad atentos porque el año aún es joven, por lo que iremos actualizando de vez en cuando con nuevas series. ¿Y, vosotros, qué series añadiríais o quitaríais?