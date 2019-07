Las 14 mejores series de 2019 que puedes ver en HBO

HBO parece haber tomado la delantera a Netflix en cuanto a aceptación crítica y estrenos de relevancia en la primera mitad del año. Aunque su todopoderosa competencia tiene a la vuelta de la esquina el estreno de 'Stranger Things', otros como la quinta temporada de 'Black Mirror' han pasado algo más desapercibidos entre el maremágnum de novedades a las que nos enfrentamos cada mes en las plataformas de streaming.

Sin duda, HBO ha empezado fuerte el año, con el regreso de algunas series icónicas como 'El cuento de la criada', la conclusión por todo lo alto de 'Juego de tronos' (otra cuestión será si lograrán encontrar una sustituta de similar calado) y la sorpresa de 'Chernobyl', que pese a su extraordinaria calidad nadie esperaba que se convirtiera en la sensación que la ha aupado a lo más alto de las listas de las series favoritas de los espectadores. Un catálogo que bien merece un rápido repaso.

Estas son las 14 mejores series que HBO ha estrenado en 2019 (unas en su primera temporada, otras más avanzadas, unas producidas por la propia HBO y otras solo distribuidas). Como siempre en estos casos, la selección es personal y te invitamos a que compartas tus hallazgos y nuestros despistes en los comentarios. ¡A ver la tele todo el mundo!

Doom Patrol

De momento las series del maltrecho canal DC Universe están llegando a España repartidas en distintos canales. Por ejemplo, 'Titanes' aterrizó en Netflix y de 'Swamp Thing', quizás la mejor del lote, nada se sabe de momento. En HBO tenemos la excelente 'Doom Patrol', de tono absolutamente opuesto a sus mucho más oscuras contrapartidas. Imprevisible, paródica, demencial y notablemente fiel a los cómics originales, esta serie más cercana a 'Deadpool' que a otras muestras del Universo DC cuenta las desventuras de un grupo de héroes a la fuerza, en una primera temporada tronchante y llena de sorpresas.

Euphoria

Zendaya es el gran reclamo de esta serie, notoria por distanciarse del habitual foco del canal en los personajes adultos y centrarse en otros más jóvenes, todos en la órbita de una chica que acaba de salir de rehabilitación. Mucho sexo y comportamientos impactantes en una producción que llega con el sello de Sam Levinson, director de la mayúscula 'Nación asesina'. Solo su presencia debería de darte confianza suficiente como para acercarte a esta serie que se vende como un retrato sin censura ni intermediarios de una generación para la que la transexualidad o las apps de ligar son parte del día a día.

Years and years

Esta inclasificable comedia emitida originariamente en BBC llega bajo la autoría de Russel T. Davies, responsable de la resurrección de 'Doctor Who' en 2005. Algunos la comparan con una especie de 'Black Mirror' cotidiano, y algo tiene en aspectos como el humor y la observación de cómo la tecnología impacta en nuestras vidas, pero el resultado es inclasificable. Es la construcción de una distopía en el año 2024 desde la perspectiva de una familia de Manchester y con la participación de personajes tan arrebatadores como el que interpreta Emma Thompson, una política irresponsable y populista que llegará a Primer Ministro.

State of the Union

Una propuesta absolutamente seductora por su formato: diez episodios de diez minutos, casi sin personajes más alla de sus protagonistas (Rosamund Pike y Chris O'Dowd) y el único escenario de un bar. Y refrendado por un par de nombres propios muy convincentes, los creadores de 'Alta fidelidad': el guionista Nick Hornby y el director Stephen Frears. Las conversaciones de una pareja en crisis acerca de la conveniencia de asistir a terapia es el punto de partida de una serie concisa y sencilla cuyo mayor atractivo, además de lo altísimo que puntúa en creatividad y originalidad, es su confirmación de que estamos apalancados en formatos-tipo cuando deberíamos, hoy más que nunca, experimentar con nuevas formas de contar historias.

Pose

Anunciada ya una tercera temporada, la serie de Ryan Murphy y Brad Falchuck sigue ahondando en la ball-culture, su impacto en la filosofía LGTB y su evolución a través de las décadas. En la segunda temporada se centró en los noventa, y la revolucionaria aparición del 'Vogue' de Madonna. Con la mayor cantidad de intérpretes transgénero de la televisión actual, 'Pose' es tan reivindicativa como fascinante en lo visual y comprometida con su relato de una realidad que hasta hace muy poco estaba prácticamente sepultada por la cultura mainstream.

Killing Eve

La recién anunciada tercera temporada de esta magnética serie de culto de BBC volverá a cambiar de showrunner (Phoebe Waller-Bridge, en la primera, dejó paso a Emerald Fennell), así que podemos esperar sorpresas, pero de momento tenemos dos primeras entregas vibrantes y que han enfrentado a los fans de ambas con quienes defienden que la primera es muy superior a la segunda. Lo mejor es que te hagas tú mismo o misma a la idea, dejándote absorber por la perversa y delirante historia de una asesina a sueldo (Jodie Comer) perseguida por una agente secreta (Sandra Oh). Interpretaciones espectaculares de ambas y una intriga cada vez más laberíntica, imposible y autorreferencial.

El cuento de la criada

Para muchos espectadores, 'El cuento de la criada' perdió interés a partir del fin de su primera temporada, cuando el libro original de Margaret Atwood que adaptaba llegó a su fin. Forzada a seguir en una huida hacia adelante, la intensidad del concepto original se disipó, pero aún así, HBO tiene un rico mundo distópico ante sí que explotar. En este caso, la historia deja de lado las metáforas sobre la opresión de la sexualidad femenina en una sociedad patriarcal y adquiere un aire más político, con metáforas visuales poderosas y la descripción al detalle de la resistencia subterránea en Gilead.

Big Little Lies

Lo que inicialmente iba a ser una miniserie que adaptaba íntegra la novela de Liane Moriarty se ha convertido en una serie con todas las de la ley, que no solo vuelve con su impresionante reparto femenino a HBO, sino que suma a Meryl Streep al elenco en el que ya destacaban Nicole Kidman, Reese Witherspoon o Laura Dern, entre otras. Meses después de los traumáticos eventos del final de la primera temporada (lo que nos ahorra una investigación policial que se distanciaría del retrato de los microcosmos individuales de cada personaje, lo realmente interesante de la serie), volvemos a Monterey a conocer a este pequeño grupo de mujeres donde abundan las mentiras y los secretos.

Chernobyl

La que seguro que no va a tener nuevas temporadas es 'Chernobyl', la miniserie de cinco episodios que se ha encaramado a lo más alto de las series mejor valoradas en Internet de todos los tiempos. No es para menos: su exquisita, casi paroxística atención al detalle en la recreación del desastre nuclear de Chernobyl no está reñida con un sentido del drama humano que rivaliza con las mejores películas de catástrofes. A ratos drama político, a ratos desolador retrato de una tragedia con aires fatalistas, la relativa sorpresa de este éxito ha propiciado que se siga hablando de HBO después del final de 'Juego de tronos', lo que le ha venido estupendamente.

Juego de tronos

Finalizó el mayor evento televisivo de los últimos tiempos, y mientras todo el mundo se afanaba en encontrarle sustituta, en el recuerdo queda una conclusión que se ha topado con opiniones contrapuestas: de gran decepción a cierre digno. En cualquier caso, para el recuerdo quedan ocho temporadas de intrigas, batallas y dragones que han hecho historia de la televisión.

Lo que hacemos en las sombras

La desternillante comedia de Taika Waititi y Jemaine Clement del mismo nombre hacía muy bien su trabajo de permanecer modesta y pequeña, y al mismo tiempo presentar un mundo que sugería muchos más personajes y situaciones que los que mostraba aquella brillante viñeta. Aquí está la prueba: con un sentido del humor absolutamente delirante y paródico, 'Lo que hacemos en las sombras' retrata a un grupo de vampiros y sus sirvientes, en una serie que se permite desde cameos demoledores a protagonistas absolutamente memorables.

Warrior

Se dice que antes de su desafortunada muerte, Bruce Lee desarrolló una serie de televisión, 'The Warrior', que sería "pirateada" por Warner Bros. para crear la mundialmente famosa 'Kung Fu', con David Carradine. Cierto o no, la verdad es que ese concepto original ha acabado cuajando en esta especie de western de artes marciales ambientado en San Francisco en 1880, y cuya mezcla de violencia y drama viene garantizada por Jonathan Tropper (cocreador de 'Banshee') y Justin Lin ( 'Star Trek: Más allá' ) . El resultado no abusa de ninguno de sus ingredientes y satisfará a los fans del Pequeño Dragón.

Fosse/verdon

Esta crónica de la relación, idas y venidas, triunfos y fracasos del coreógrafo Bob Fosse (Sam Rockwell) y su musa y pareja Gwen Verdon (Michelle Williams) es un esforzado biopic con cronología desordenada que ofrece un buen retrato de dos de los mayores genios de la historia de los musicales. Extraordinarias interpretaciones y estupendos números musicales, aunque la historia no siempre mantiene el interés en lo más alto, especialmente en las partes en las que los protagonistas están separados.

Barry

La trayectoria ascendente de 'Barry' prosigue con una segunda temporada que sigue narrando, con ritmo y humor envidiables, la historia de un asesino a sueldo que quiere ser actor. Barry se permite dar un paso más allá en su propuesta inicial y comienza a juguetear con los recuerdos del protagonista y lo que creemos saber de él. Una mayor ambición narrativa que se plasma en episodios tan gloriosos como el quinto, y que usa como colchón un soberbio plantel de secundarios (Stephen Root, Anthony Carrigan, Henry Wingler) que hacen de esta comedia negra una de las apuestas más especiales de HBO.

