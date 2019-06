'Doom Patrol', un irreverente soplo de aire fresco que pone patas arriba DC Universe con toneladas de diversión

A veces la vida te da sorpresas. Si en el universo cinematográfico de DC Comics las riendas las llevan personajes "menores" como 'Aquaman', 'Wonder Woman' o '¡Shazam!', en la pequeña pantalla el turno es directamente para los marginales. La patrulla condenada, los parias de 'Doom Patrol', han llegado para marcar un antes y un después en el Universo DC.

La patrulla condenada

Cuando Grant Morrison aterrizó en las páginas de 'Doom Patrol', creación de Arnold Drake, Bob Haney y Bruno Premiani, la patrulla ya llevaba un cuarto de siglo desquiciada. Probablemente sin rumbo. Morrison llegó con las ideas claras y durante cuatro años mantuvo a la formación en lo más alto, haciendo de La patrulla condenada un referente.

Afortunadamente, Jeremy Carver, Geoff Johns, Greg Berlanti y Sarah Schechter no han necesitado recuperar el pulso de ningún tiempo pasado porque han sabido ir directamente al grano, optando por el tono surreal, esquizofrénico, gamberro y violento que popularizó el cómic durante su edad de oro en los años noventa. Ni el clasicismo desmedido de Paul Kupperberg ni la colorista modernidad actual de Gerard Way. Ahí comienza el perfecto equilibrio de la nueva serie estrella de Dc Universe.

Lo primero que llama la atención es lo estupendamente provechosas que resultan, al fin, las sobredosis de minutaje en un mundo que, como bien dicen al comienzo de la serie, no necesita más series de superhéroes. Lo cierto es que no sé si necesitamos más, pero no tengo duda de que de ser así, deberían ser algo más cortas. Y 'Doom Patrol' sabe aprovechar y sacar jugo de cada uno de sus minutos gracias a su espíritu irreverente, a ir directa al grano y en no acomodarse en un ratio para todos los públicos.

Aquí hay sexo, peleas violentas, palabrotas, problemas conyugales, identidades sexuales confusas, racismo y mucha, mucha tragedia. Toda la que puede encajar en un mundo de personajes descarriados que, además de no tener ni un pavo en el bolsillo, se encuentran atrapados en un doble callejón sin salida: no pueden salir de su entorno ni de su propia condena física.

Palabras arrojadizas

Empezando por el Robotman de (AKA Cliff Steele) lleno de carisma (y camisetas de las bandas de rock más míticas) interpretado por Brendan Fraser y terminando por el maldito burro que juega un importante papel en el primer arco argumental de la serie, todo el reparto, intérpretes y personajes, resulta brillante.

El Hombre Negativo, alias Larry Trainor (Matt Bomer), Elasti-Girl, alias Rita Farr (April Bowly) y Crazy Jane (Diane Guerrero), dirigidos por el científico Niles Caulder, también conocido como El Jefe (Timothy Dalton), estarán condenados a entenderse con la llegada de Cyborg (Joivan Wade), el único "superhéroe" de verdad y quien los anima a salir adelante y lanzarse hacia la búsqueda de su mentor.

'Doom Patrol' combina a la perfección la violencia desmedida (atención a la primera pelea real de Robotman) y el desenfreno con detalles narrativos de primera, como la elipsis de más de una década de Robotman al descubrir un impactante secreto de su pasado o la utilización de las palabras de una de las múltiples personalidades de Jane como arma blanca arrojadiza.

La violencia de la onomatopeya, curiosamente el recurso que servía para blanquear la misma en la edad de oro del cómic. Luego ya llegarían Garth Ennis y Mark Millar (entre otros) para añadir a la receta una buena dosis de corteza cerebral.

Flashbacks con marionetas, visitas a España, arcos argumentales claramente definidos y un no parar de situaciones y personajes rocambolescos enriquecen una historia que nunca pierde interés y que se beneficia de un fastuoso acabado visual, algo que logra con unos efectos especiales de primer nivel a la altura de sus endiablados guiones.

Llevábamos demasiado tiempo esperando por un producto 100% divertido y sin complejos, macarra, adulto y moderno en DC. Creíamos que la llegada de James Gunn para rehacer 'The Suicide Squad' sería ese momento, pero al final esta patrulla condenada ha sido ese telonero que roba el concierto de la banda principal, como en 'Titans'. A veces, eso mola. 'Doom Patrol' mola siempre.