Muchos esperan horas de cola para tener una experiencia única en la vida con las atracciones de Disneyland. Ahora el parque te las está spoileando en Disney+

Frente a las clásicas montañas rusa que van en busca de adrenalina, los grandes parques temáticos están dando cada vez más un giro a favorecer las atracciones como algo narrativo. Es el foco de las recién anunciadas Netflix House y sus pequeños parques de atracciones sin atracciones, y también de algunas de las mayores atracciones de Disneyland. Para los visitantes lo importante es estar en esos espacios y tener la experiencia de primera mano.

Es por eso que se siente un poco extraño que las grandes atracciones de Disney estén empezando a aparecer en el catálogo de Disney+. En estos momentos la búsqueda "Disneyland" da dos resultados. Uno es un paseo virtual por Galaxy's Edge, la querida zona de Star Wars dentro del parque de California que permite a los visitantes quedarse embelesados con una réplica a tamaño real del Halcón Milenario.

La otra es la atracción más ambiciosa del parque hasta el momento. Star Wars Rise of the Resistance es una experiencia eminentemente narrativa que lleva a los visitantes a un crucero de la Primera Orden para luego ser rescatados por los héroes de las películas. La atracción es híbrida, combinando un recorrido a pie por espacios tematizados con vehículos e incluso una torre de caída. Para Disney supuso un esfuerzo importante, con cinco años de desarrollo que necesitaron de mejorar su tecnología de animatrónicos.

Estos dos vídeos forman parte de la iniciativa llamada Disneyland POV, y son aparentemente los primeros de muchos. En celebración del 70 aniversario del parque, la compañía ha anunciado que a partir del mes de julio llegarán más. En concreto 16 atracciones de Disneyland California que incluyen míticas como Jungle Cruise y Piratas del Caribe.

Viendo la ambiciosa Rise of the Resistance en Disney+, es imposible no sentir algo de decepción ante un vídeo que, pese a su calidad, no es capaz de capturar el encanto de la experiencia final. Impresiona ver el nivel de detalle en los decorados y por momentos hay planos que podrían pertenecer a una película, pero casi se siente "arruinarse" la experiencia a propósito. Si bien en este caso al menos se puede considerar un valor añadido poder revisitar bajo demanda sus valores de producción, es más difícil justificar la iniciativa en atracciones más clásicas y menos tematizadas.

Quizás es una forma para ellos de controlar la narrativa. Youtube y otras plataformas de creación de contenido por usuarios están cada vez más llenas de vídeos de parques de atracciones, que interesan a su comunidad puedan visitarlos o no. De vídeos de curiosidades a reviews o directamente recorridos enteros de atracciones grabados por GoPro, ya hay muchas formas de spoilearse Rise of the Resistance si uno quiere, así que desde Disney habrán pensado que es mejor capitalizar en ello.

