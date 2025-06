Netflix ya está preparando su alternativa a los parques temáticos, pero no esperes en ellos grandes montañas rusas

De un tiempo a esta parte, la capacidad de las compañías en coleccionar IPs se ha convertido en su mayor baza también en el terreno de los parques temáticos. Aún queda reciente la inauguración de Universal Epic Universe el pasado mayo, el parque con el que Universal se ha atrevido a plantarle cara a Disney World con el poder combinado de Harry Potter, Nintendo, Cómo entrenar a tu dragón y los monstruos clásicos del cine.

Era cuestión de tiempo entonces que Netflix quisiera también su pedazo del pastel. La plataforma no ha tenido problemas en coquetear con experiencias de ocio de diferente índole y a nivel internacional siempre y cuando tocase promocionar algo nuevo. Pero no es hasta ahora que se han propuesto crear algo más ambicioso: localizaciones fijas que funcionarán como parques temáticos de la compañía y a los que llamarán Netflix House.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Lo harán a la manera Netflix, eso sí. No esperes grandes montañas rusas ni atracciones tradicionales, según la compañía serán "experiencias inmersivas primeras en su especie y guiadas por la narrativa". O en otras palabras, la infame experiencia de Wonka pero esta vez bien hecha. Aunque en su primer comunicado no detallan actividades concretas, sí adelantan que nos permitirán entrar en los mundos de 'Stranger Things' o de 'One Piece', y que también se podrá comer allí o comprar merchandising.

Este tipo de parques de atracciones sin atracciones tienen más tirón de lo que pueda parecer. En Australia lo están petando con la experiencia de Bluey, un paraíso para los niños que recrea meticulosamente los espacios de la serie y crea juegos para ellos. En Japón, desde hace años el parque de atracciones de Ghibli atrae a miles de fans de todo el mundo, y lo hace solo gracias a la promesa de poder habitar esos mundos. La propia Netflix ya ha tanteado el terreno con Stranger Things: The Experience, que ha estado en Estados Unidos pero también en Brasil y Australia.

Habrá que ver de todas formas si Netflix tiene el tirón que cree que tiene para algo así. Es cierto que han conseguido algunos clásicos modernos de la cultura pop como 'Stranger Things' que arrastran un fandom importante (y seguro que no faltará su sala de arcade al estilo Hawkins), pero la compañía también tiene un serio problema a la hora de conseguir que muchos de sus éxitos perduren en el imaginario colectivo más de una semana.

De momento parece que Estados Unidos se quedará con ellos. Han anunciado para este 2025 los parques en Philadelphia y Dallas, y para 2027 en Las Vegas. Si demuestran ser un éxito, quizás no haya que viajar tan lejos para verlos.

