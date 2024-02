La experiencia en el mundo mágico de Willy Wonka que acabó en desastre, llamadas a la policía y un almacén vacío sin dulces. "Probablemente tendríamos que haberlo cancelado"

A todos nos ha pasado alguna vez: nos hemos dejado engañar por el márketing y la publicidad que prometía una experiencia divertidísima y, cuando hemos llegado allí, hemos descubierto que el dinero se lo habían gastado, casi íntegro, en los carteles del metro y los anuncios en TikTok. Exposiciones a medio hacer, sin ganas ni cariño, lugares semi-vacíos con más personas esperando en la cola que dentro y engañabobos variados.

Pero lo que ha pasado en Glasgow es otro nivel de decepción. Tanto, que incluso la policía ha tenido que hacerse cargo del mágico mundo de Willy Wonka.

Wonka-Wai

Vámonos hasta Escocia, hace unos días, cuando en todos los lugares se anunciaba algo llamado "Experiencia Willy Wonka". ¡Un viaje repleto de maravillosas creaciones y sorpresas encantadoras en cada lugar! Las imágenes para anunciarlo, y ya debería haber dado alguna pista, eran pastiches hechos con Inteligencia Artificial, y las entradas rondaban las 35 libras (unos 40 euros).

Según narra la BBC, los organizadores, House of Illuminati, prometían una hora de diversión entre árboles de chocolate y divertidas referencias tanto a 'Wonka' como a 'Un mundo de fantasía' y al libro original de Roald Dahl.

Así que podéis imaginar lo que pasó: centenares de niños que acababan de salir del musical protagonizado por Timothée Chalamet insistieron en ir el día del estreno. El problema es que al llegar no se encontraron con un viaje repleto de maravillosas creaciones, sino... un almacén prácticamente vacío en el que todo lo que podía verse se terminaba en menos de cinco minutos. De hecho, hacia la mitad del día, la policía acabó llegando y House of Illuminati no tuvo más remedio que cancelar la experiencia y devolver el dinero.

Pero, de verdad, no os hacéis una idea de lo lamentable de la situación en la que se encontraba la "Experiencia Willy Wonka" hasta que veis las imágenes. Cuatro mesas, un par de bancos, dos figuritas de dulces, un par de escenarios y una piruleta gigante.

Además, para más inri, había actores contratados que llevaban dos días (sí, dos) aprendiéndose los textos... solo para que, el mismo día por la mañana, los organizadores les dijeran que se olvidaran de todo y simplemente improvisaran. Un desastre en toda regla. Pero, ¿se puede saber qué pasó entre bambalinas?

Rápido se disuelve

Imaginad durante un momento el percal de ese sitio: niños llorando con la primera gran decepción de sus vidas, familias arremolinadas a las puertas del almacén frustradas por no poder entrar, los policías sin poder hacer nada y las entradas ya pagadas. Cientos y cientos de libras en los bolsillos de unos organizadores o muy novatos o con muy pocos escrúpulos. O ambas. Por suerte, han dado respuesta -más o menos- a la pregunta que todos nos estamos haciendo: ¿Cómo llegaron a abrir este desaguisado?

En enero, en Facebook, prometían que en esta experiencia "los sueños se harán realidad". Si su sueño era perder para siempre la confianza del público, es verdad. "Hoy ha sido un día muy estresante y frustrante para muchos y pedimos perdón. Tristemente, a última hora estábamos decepcionados en muchas cosas de nuestro evento e intentamos hacerlo lo mejor posible para seguir adelante. Ahora nos hemos dado cuenta de que probablemente tendríamos que haberlo cancelado", comentaban en la red social. Por lo menos también prometieron que todo el mundo recibirá su dinero de vuelta, aunque los padres no lo terminan de ver tan claro.

En el grupo de Facebook de afectados por el desastre se pueden unir más piezas del puzzle, como el testimonio de uno de los actores contratados, que duda que jamás le vayan a pagar y que indica que el evento "ha humillado a un grupo de profesionales y personas que generalmente saben lo que están haciendo". Incluso puedes leer el guion de 15 páginas (que apesta a ChatGPT, por cierto) que enviaron a los actores para que interactuaran con cosas... que ni siquiera estaban preparadas en el lugar. A dos días de abrir este desastre, aún creían que iban a llegar a tiempo. Como lo llaman ahora, puro delulu.

Con el tiempo se ha sabido que House of Illuminati se montó en noviembre de 2023, solo tiene un director responsable (Billy Coull) y que el único aviso que dejaron para la gente que acudiera sin saber nada de lo que estaba pasando es una hoja escrita a mano en la que se podía leer "Evento cancelado por House of Illuminati. Perdón". No hay mejor epitafio a este lío monumental.

Fotos | Elaine Wyper, Maryanne McCormack

