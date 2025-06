Tom Cruise echó la bronca a gritos a Michael Cera durante un rodaje. "¿Estás hablando durante una puta toma?"

Cuando Tom Cruise aceptó el papel de Les Grossman en 'Tropic Thunder' estaba en sus horas más bajas y era muy consciente de que no le quedaba otra que reírse de sí mismo para seguir adelante después de que todo el mundo se riera de él tras el incidente del sofá de Oprah. El resultado fue icónico, fantástico y único. Tanto, que a día de hoy tanto él como Christopher McQuarrie aún se plantean hacer un spin-off exclusivamente sobre él... en el que todo apunta a que habrá un actor que no se apunte: Michael Cera.

Le dieron Cera

En el podcast de Louis Theroux, Cera ha recordado aquel día que trabajó con Cruise... aunque al principio le ha costado recordar que lo hizo. "Estaban rodando todo el día estos pequeños clips de él y su personaje interactuando con varias personas que entraban y salían, y yo entraba y tenía un pequeño momento con él". Spoiler: la cosa no acabó bien para el actor de 'Arrested Development'.

Tom domina el rodaje. Estuve allí cinco minutos más o menos, pero lo que observé fue que era como el primer ayudante de dirección. Era todo un líder. Cuando llegué estaban rodando, y me puse a hablar con el guionista. Estábamos musitando mientras grababan, pero podían oírnos. Estábamos como a 12 metros. Y Tom Cruise me mira -ten en cuenta que nunca le había conocido- y, en mitad del plano, dice "¿Ese es Michael Cera hablando durante una puta toma?". Estaba de broma, pero también como diciendo "Cállate", ¿sabes? Surrealista.

La historia no acabó mal, no os preocupéis: los dos acabaron hablando y demostrando que estaban de broma. O al menos toda la broma que puede tener Cruise encima durante un rodaje. "Estuvimos charlando y me decía 'Hablando durante una puta toma...'. Sabía que estaba haciendo el tonto, así que le dije 'Eh, no he sido yo, fui el guionista'. Y él me dijo 'Es broma, es broma'. Y yo [aliviado] '¡Lo mío también!'".

Por cierto, si te estás preguntando en qué parte de 'Tropic Thunder' sale Michael Cera, probablemente el actor se esté refiriendo a los anuncios de los MTV Awards 2010 donde Les Grossman habla con Robert Pattinson, Taylor Lautner... ¡O el propio Tom Cruise en 'Risky Business'! Hay una línea alternativa de la historia en la que este personaje acabó haciendo su propio 'The Studio' y no hay día que no me lamente de que no estemos en ella.

