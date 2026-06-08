Buenas noticias para los fans de Wonder Woman. Su proyecto del DCU, que se creía muerto, acaba de resucitar de manera inesperada

La Santísima Trinidad de DC está formada por Superman, Batman y Wonder Woman. Los dos primeros tienen películas de próximo estreno (dentro y fuera del DCU), pero... ¿Qué pasa con la amazona? Aunque James Gunn prometió en 2023 que era una de las prioridades gracias a su serie precuela 'Paradise Lost', lo cierto es que llevamos desde entonces sin noticias. Tanto, que gran parte del público dio por hecho que el proyecto estaba completamente muerto... pero solo estaba avanzando lentamente.

Amazona Prime

El año pasado, Gunn ya afirmó que estaban desarrollándola a toda velocidad, pero solo ahora, gracias a la web del WGA, hemos sabido quién está detrás del proyecto, y son dos nombres con solera dentro del mundillo. Por un lado Kira Snyder, guionista habitual de 'El cuento de la criada', 'Los 100' o 'Para toda la humanidad'. Por otro, Janet Lin, que ha hecho sus pinitos en 'Los Bridgerton' o 'Bones', entre otras. Aunque ya se rumoreaba que ellas serían las elegidas, finalmente se ha confirmado.

Además, el listado del WGA nos ha dejado el dato de su ventana de estreno, que llegará entre 2027 y 2028. No es decir mucho, pero al menos sabemos que ya están en un proceso avanzado de guion si quieren cumplir con las fechas. Si la llegada de Paramount lo va a trastocar todo o, por el contrario, va a darle todo el bombo que merece al personaje, es algo que aún está por ver.

Esto no aporta ninguna seguridad total de que la serie se acabe haciendo, porque puede que ocurran mil problemas durante su producción, pero es, desde luego, el primer gran paso seguro hacia el frente que vemos en tres años. Habrá que ver qué significa para el futuro de Wonder Woman, que, según se rumorea, llegará al DCU en 'Man of Tomorrow' el año que viene. Con suerte, el paraíso será lo último que se pierda.

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