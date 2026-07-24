Esta noche en Disney+. La película épica de Matt Damon aún mejor y más emocionante que 'La odisea'

Matt Damon hace un gran trabajo al frente de 'La odisea', la excelente película de Christopher Nolan que está arrasando ahora mismo en cines. Sin embargo, hace apenas unos años también protagonizó otra película épica basada en hechos reales que es aún mejor y más emocionante que esta nueva versión del poema épico de Homero.

Fue en 2021 cuando Damon lideró 'El último duelo' junto a Adam Driver y Jodie Comer, una película que contaba la misma historia desde tres puntos de vista diferentes. Eso permitía a Ridley Scott jugar a hacer su propia 'Rashomon', construyendo así un relato en el que había espacio para todo, desde el humor -anda que no se lo debió pasar en grande Ben Affleck durante el rodaje- hasta la épica más espectacular.

Un fracaso totalmente inmerecido

Sin embargo, 'El último duelo' no contó con el apoyo del público cuando llegó a los cines, por lo que sufrió un fracaso en taquilla tan enorme como injusto: apenas 30 millones de recaudación frente a un abultado presupuesto de 200 millones. Luego sí que le fue mejor en streaming, pero dudo que Disney recuperase la tremenda inversión que hizo en ella.

Scott no dudó en criticar entonces a las nuevas generaciones, señalando lo siguiente en el podcast de Marc Maron: "Lo que tenemos hoy son audiencias que crecieron con estos malditos teléfonos móviles. Los millennials no quieren que les enseñen nada a menos que se lo digan por el móvil". Un punto de verdad sí que hay en su queja, pero también creo que Scott exagera esto demasiado, y 'La odisea' es un buen ejemplo de ello.

Por mi parte, creo que la película en sí misma es una de las mejores de lo que llevamos de década. Es cierto que hay una pequeña tendencia a repetirse por la forma de estructurar un guion en el que también participan Damon y Affleck, pero 'El último duelo' es una película muy enérgica que te engancha desde el primer momento y no te suelta hasta que concluye el alucinante enfrentamiento final.

Además, todo el reparto de 'El último duelo' ofrece un gran trabajo, no teniendo ningún problema en que haya casos en los que las actitudes de sus personajes pueden llegar a resultar desagradables para el público. Aquí el objetivo es contar una historia lo mejor posible, ofreciendo épica, espectáculo y emoción por el camino. Y yendo en todo momento de frente por mucho que durante bastante rato se juegue con la idea de qué es lo que sucedió realmente.

Sí es cierto que 'La odisea' es más espectacular, pues tampoco nos olvidemos de que 250 millones de presupuesto dan para bastante más que 100, pero personalmente sitúo a 'El último duelo' un poco por encima del excelente largometraje de Christopher Nolan.

Si todavía la tenéis pendiente o simplemente queréis volver a verla, tenéis disponible 'El último duelo' en streaming dentro del catálogo de Disney+.

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