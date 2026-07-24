Johnny Depp vuelve a Hollywood por todo lo alto. Ya tenemos el curioso tráiler de su nueva adaptación de 'Cuento de Navidad'

Muchos nos preguntábamos cuál sería el proyecto que atraería a Johnny Depp de vuelta a Hollywood tras su batalla legal con Amber Heard: llevaba desde 2018 fuera de todos los proyectos grandes, cuando hizo 'Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald'. Muchos apostaban por el regreso de Jack Sparrow, pero la respuesta ha sido, cuando poco, inesperada: 'Ebenezer', una nueva adaptación de 'Cuento de Navidad' pasada por el filtro de Ti West.

¡Paparruchas!

West, director de cine de terror con sello propio como la trilogía 'X', 'MaXXXine' y 'Pearl', se ocupará de estar a los mandos de esta adaptación oscura de la vida del personaje de Charles Dickens, cuyo póster, en el que se dice "Antes de ser Scrooge fue... Ebenezer", ya ha sido objeto de burla y memes en redes sociales. El tráiler, cuando poco, debería callar las burlas recordándonos las actuaciones del actor en 'Eduardo Manostijeras', 'Piratas del Caribe' o 'Alicia en el País de las Maravillas'.

De hecho, en un momento dado perfecto para el tráiler, Depp se acerca a cámara y dice "Qué bien haber vuelto". La película, eso sí, aunque promete que conoceremos una parte nueva del personaje que no se haya adaptado con anterioridad, parece seguir fielmente el libro, con Ian McKellen como uno de los fantasmas, Jacob Marley, y Rupert Grint y Daisy Riley como los padres de la familia Cratchit.

La película se estrenará el 13 de noviembre en Estados Unidos, unas semanas antes de Acción de Gracias, y supondrá el retorno de Depp a las ligas mayores. Lo siguiente será 'Day Drinker', lo nuevo de Marc Webb junto a Penélope Cruz. ¡Paparruchas!

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