Tom Cruise, sobre la película japonesa que le cambió la vida: "Me di cuenta de que no era algo cultural, sino universal"

Recuerdo perfectamente la primera vez que vi 'Los siete samuráis'. Fue en la adolescencia, y acudí a ella con cierto resquemor, creyendo que me esperaba una película pesada y sesuda: al fin y al cabo, todo lo que se leía sobre ella era en libros de historia del cine, junto a palabras rimbombantes. Sin embargo, no esperaba encontrarme una película de aventuras tan indudablemente entretenida, sin por ello dejar de lado el arte, la belleza y una fotografía simplemente perfecta. No es de extrañar que se la suela nombrar como una de las películas más importantes de la historia del cine, porque lo es. Y eso no significa que esté reservada solo a unos pocos, por suerte.

Tom Cruise, The last samurai, no es gran cosa pero es lo que hay

Casi 50 años después del estreno de una de las grandes obras maestras de Akira Kurosawa (junto a 'Vivir', 'El infierno del odio', 'Dersu Uzala', 'Yojimbo' o 'Rashomon', entre otras), Tom Cruise, la mayor estrella del cine estadounidense moderno, quiso rendirle homenaje de alguna manera en 'El último samurái', una película que le concedió al actor el honor de tener un día propio en Japón: el 10 de octubre (o el 6 de octubre, según a quién preguntes, debido a que ese día se lee como "Tom-mu"). ¡Como para no tenerle cariño!

No es de extrañar, pues, que Cruise estuviera rendido a la cultura japonesa, en parte gracias a la película de Kurosawa: "Tenía 18 años cuando vi 'Los siete samuráis'. Al cabo de unos 30 segundos, me di cuenta de que no se trataba solo de una cuestión cultural, sino que era algo universal. Años más tarde, leí Bushido. En él se hablaba de muchas cosas por las que lucho en mi propia vida: la lealtad, la compasión, la responsabilidad, la idea de echar la vista atrás y asumir la responsabilidad de todo lo que uno ha hecho. Me fascinan los samuráis y el código samurái; es una de las principales razones por las que quise rodar 'El último samurái'".

Por cierto, hay muchísima gente que ha entendido mal 'El último samurái', incluso después de tantos años: Cruise no es el último samurái. Ese honor es el del personaje interpretado por Ken Watanabe, Moritsugu Katsumoto, que en su momento consiguió incluso la nominación al Óscar por su papel. ¿Habría estado orgulloso Kurosawa, el último samurái del cine? Me temo que nunca lo sabremos.

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