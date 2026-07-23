Acaba de llegar a Netflix una de las temporadas de anime más intensas del año. Una brutal batalla que ya ha sacudido Japón, y no ha hecho más que empezar

Netflix ha ido pillando carrerilla con los fichajes de anime, porque entre las novedades de temporada también se ha ido haciendo con series que hasta ahora eran exclusivas de Crunchyroll como 'Mushoku Tensei' y 'My Dress-Up Darling'.

Anteriormente ya habían ido llegando varias tandas de capítulos de 'Jujutsu Kaisen', pero con la última actualización ya nos podemos poner definitivamente al día con el genial anime de fantasía oscura.

Cambio de escenario

La segunda temporada de 'Jujutsu Kaisen' se saldó con el Incidente de Shibuya, uno de los eventos más brutales de toda la historia que se llevó por delante a un buen número de personajes y cambió por completo el statu quo del mundo de la hechicería. Entre otras cosas, Satoru Gojo quedó sellado, y ahora sus antiguos discípulos buscan una manera de liberarle.

Mientras tanto, Kenjaku ha puesto en marcha el Viaje de Aniquilación, una batalla masiva que servirá de escenario para activar un antiguo ritual. Y es que mientras los hechiceros se matan unos a otros en esta brutal guerra, Kenjaku busca hacerse con toda la energía maldita que se liberará en el evento.

La tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' se estrenó el pasado enero para comenzar a adaptar este arco del manga de Gege Akutami, y nos ha dejado algunos de los episodios más espectaculares de toda la serie. En su momento solo se pudo ver en Crunchyroll, después ha saltado a Disney+ y ahora tenemos estos doce episodios también disponibles en Netflix.

Aunque ojo, que todavía queda mucho de esta saga por adaptar para que podamos ver el final de Viaje de Aniquilación. La cuarta temporada de 'Jujutsu Kaisen' ya está en marcha y ha desvelado su primer vistazo. Se espera que se estrene en 2027, así que tenemos tiempo para ponernos al día con el anime y cada vez lo vamos teniendo más fácil.

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