HOY SE HABLA DE

En 3 días llega a Netflix uno de los mejores animes recientes. Una encantadora comedia romántica con un toque picante entre pelucas y patrones

Netflix amplía su parrilla de animes con este romance que se midió cara a cara con 'Shingeki no Kyojin'

My Dress Up Darling
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
Linkedin
3559 publicaciones de Mariló Delgado

Todavía no nos estamos recuperando del aluvión de estrenos de abril y Netflix ya trae novedades en su parrilla. La plataforma de streaming sigue fichando poco a poco series que hasta ahora estaban desparecidas o eran exclusivas de Crunchyroll, y esta misma semana nos pega otra alegría con 'My Dress-Up Darling' ('Sono Bisque Doll wa Koi o Suru').

Opuestos que se compenetran de lujo

La primera temporada de 'My Dress-Up Darling' se estrenó en 2022 y fue un éxito inmediato que incluso se llegó a medir en popularidad con 'Shingeki no Kyojin' y 'Kimetsu no Yaiba'. Y es que se ha convertido en un clásico instantáneo gracias a un romance monísimo entre opuestos que se atraen y se compenetran de maravilla.

9 fantásticas comedias románticas de anime que se pueden ver en streaming para tener un maratón de fin de semana cargado de amor
En Espinof
9 fantásticas comedias románticas de anime que se pueden ver en streaming para tener un maratón de fin de semana cargado de amor

La trama gira en torno a Gojo Wakana, un chico muy introvertido que sueña con convertirse en un gran maestro artesano de muñecas tradicionales para Hinamatsuri, algo que lleva en secreto por vergüenza. Pero cuando su compañera Marin Kitagawa, una chica muy extrovertida y popular, descubre que sabe coser, le recluta para que la ayude a hacer cosplay de sus personajes favoritos. 

Así que Gojo empieza a usar sus conocimientos de costura y maquillaje, y a aprender todo lo que pueda, para traer a la vida los personajes de los videojuegos y animes que fascinan a Marin. Una mirada muy llamativa al mundo del cosplay y todo el laborioso trabajo que hay detrás, además de darnos un romance a fuego lento que equilibra muy bien los momentos más tiernos con un toque picante. 

My Dress Up Darling T2

Hasta ahora solamente podíamos ver 'My Dress-Up Darling' en Crunchyroll, pero este próximo 25 de abril aterriza también en Netflix. El anime romántico ya tiene dos temporadas a sus espaldas y también tiene doblaje en castellano, así que es el momento perfecto para subirnos al carrito si aún tenemos pendiente una de las mejores rom-coms recientes.

En Espinof | 'Jujutsu Kaisen', 'Chainsaw Man' y las mejores series dobladas que puedes ver en Crunchyroll si te agobia el anime con subtítulos

En Espinof | Los mejores animes shojo de la última década. 11 fantásticas series con intriga, romance y magia que se pueden ver en streaming

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios