9 fantásticas comedias románticas de anime que se pueden ver en streaming para tener un maratón de fin de semana cargado de amor

El amor está en el aire, y si nos gustan los animes románticos por suerte en streaming tenemos por un tubo. Aún hay muchos clásicos que se nos escapan de las plataformas, pero poco vamos teniendo una lista bastante maja si queremos montarnos una buena maratón de esas de verse una serie entera en varias tardes.

Así que si buscamos animes slice-of-life centrados en el día a día sus protagonistas y sus desventuras amorosas, aquí va una pequeña lista para empezar a ponernos el chip romántico y pasarlo bien.

Komi-san no puede comunicarse

'Komi-san no puede comunicarse' ('Komi-san wa Komyusho Desu') es una puerta de entrada perfecta para los animes de instituto, y apenas cuenta con dos temporaditas.

Es la historia de Shoko Komi, una chica muy introvertida cuya ansiedad y timidez siempre le ha impedido hacer amigos a pesar de que es guapísima y aparentemente perfecta... y el único que consigue darse cuenta de sus problemas es Hitohito Tadano, su compañero de pupitre. Así que juntos se ponen manos a la obra para que Komi pueda cumplir su sueño de tener cien amigos.

Disponible en Netflix

Ouran High School Host Club

'Ouran High School Host Club' es sin duda uno de los clasicazos imprescindibles si hablamos de comedias románticas de anime. Tras mucha reivindicación por parte de sus fans, se recuperó en streaming hace un par de años, y también es ideal para una buena maratón.

En este caso tenemos a Haruhi Fujioka, una adolescente que estudia con una beca en la elitista Ouran Academy. Su apariencia andrógina hace que a menudo la confundan con un chico, y cuando empieza a trabajar para el Host Club del instituto demuestra tener un talento natural para entretener a las clientas.

Disponible en Netflix

My Dress-Up Darling

'My Dress-Up Darling' se ha convertido en uno de los grandes éxitos recientes del género, y muy merecidamente. Es un anime cuqui, divertido, y con unos protagonistas que rezuman química. Que lo tiene todo, vaya.

Aquí tenemos a Wakana Gojo, un adolescente muy introvertido que sueña con convertirse en un maestro artesano de muñecas tradicionales para Hinamatsuri. Esconde este hobby a todo el mundo por considerarse algo "raro" en alguien de su edad, pero cuando Marin Kitagawa, una de las chicas más populares de su clase, le pilla cosiendo a escondidas consigue convencerle para que la ayude a hacer cosplay.

Disponible en Crunchyroll

Wotakoi: Qué difícil es el amor para un otaku

Si estamos un poco estomagados de animes de instituto y buscamos protagonistas adultos, entonces 'Wotakoi: Qué difícil es el amor para un otaku' es justo lo que necesitamos en nuestras vidas.

Aquí tenemos a Hirotaka y Naruki, dos veinteañeros que eran amigos en el colegio y el instituto y se reencuentran años después en la oficina donde los dos trabajan. Él es un gamer (y un poco niño rata) y ella una fujoshi (fan del BL) perdida, y ambos llevan sus hobbies en secreto... Y como sus vidas románticas no van demasiado bien, empiezan a salir juntos.

Disponible en Amazon Prime Video

Kaguya-sama: Love is War

Otro bombazo reciente del género, que incluso ha dado pie a su propia película para cines. 'Kaguya-sama: Love is War' es otra comedia romántica de instituto con una química tremenda entre sus protagonistas (aunque ellos se nieguen en rotundo).

'Kaguya-sama: Love is War' nos plantea una guerra abierta entre Kaguya Shinomiya y Miyuki Shirogane, los presidentes del consejo estudiantil. Todo el mundo cree que serían la pareja perfecta y en realidad están colados el uno por el otro. Pero son tan cabezotas que empiezan a intentar por todas las maneras que el otro sea la primera persona en admitir su amor.

Disponible en Crunchyroll

Bésalo a él, no a mi

Para pegarle un pequeño giro de tuerca al género romántico tenemos 'Bésalo a él, no a mi' ('Watashi ga Motete Dōsunda'), con una protagonista que no busca el amor pero quiere hacer de celestina con los chicos guapos que tiene alrededor.

En concreto Kae Serinuma es una fan del yaoi que de repente empieza a atraer la atención de cuatro compañeros de instituto y estos empiezan a competir entre sí para ver quién consigue ganarse antes su corazón. El problema es que Kae prefiere que se líen entre ellos y la dejen tranquilita.

Disponible en Filmin

Skip and Loafer

Otro de los estrenos recientes más bonitos que tenemos es 'Skip and Loafer', y es una serie de anime encantadora y adorable que recupera el tonillo de los slice-of-life noventeros.

'Skip and Loafer' arranca con el primer día de instituto de Mitsumi Iwakura, quien se acaba de mudar a Tokio desde su pueblecito rural para darlo todo y convertirse en una estudiante estrella. Pero el primer día es todo lo contrario de lo que había planeado y todo va de mal en peor, pero entonces conoce por casualidad a su futuro compañero de clase Sosuke Shima. Y a pesar de sus diferencias, los dos conectan desde el primer momento.

Disponible en Crunchyroll

Cherry Magic! Thirty Years of Virginity Can Make You a Wizard?!

Aquí tenemos una de esas series que te lo cuentan (casi) todo con el título, y desde luego es suficiente como para picarte la curiosidad. 'Cherry Magic! Thirty Years of Virginity Can Make You a Wizard?!' ha llegado como parte de los estrenos de invierno de 2024, y ya ha demostrado ser un romance bien cuqui y con unos cantos giros tontísimos pero que enganchan.

Adachi ha llegado virgen a los 30, y esto le ha dado un poder extraordinario: poder leer la mente de cualquiera a su alrededor. Decide probar con Kurosawa, su compañero de trabajo... y descubre que este está enamoradísimo de él.

Disponible en Crunchyroll

Kimi ni Todoke

Volviendo a los clásicos, 'Kimi ni Todoke' es otro anime imprescindible si nos gustan los slice-of-life de instituto con un romance adorable. El anime contó en su momento con dos temporadas, pero Netflix estrenará una temporada más para cerrar la historia este mismo año... ¡Así que es el momento perfecto de ponernos al día con ella!

'Kimi ni Todoke' es la historia de Sawako Koronuma, una estudiante muy introvertida a la que sus compañeras de clase incluso comparan con la niña de 'The Ring' por su aspecto. Pero entonces su compañero Shota Kazehaya, que es muy extrovertido y popular, empieza a hablar con ella y a ayudarla a salir de su cascarón.

Disponible en Netflix

