Chica de pueblo conoce chico de ciudad: 'Skip and Loafer' es una adorable comedia romántica que promete dejarnos con el corazón calentito

Estos días los fans del anime estamos un poquito revolucionados porque acaba de empezar la temporada de anime de primavera y estamos a reventar de estrenos. Esta semana además llegan algunas de las series más esperadas del año entre 'Hell's Paradise', 'Mashle' y el regreso de 'Dr. Stone' y 'Kimetsu no Yaiba'...

Pero si la acción no es lo vuestro, esta temporada también tenemos por delante algunos estrenos muy, muy cuquis a los que estar con el ojo puesto. Y sin duda uno que no ha decepcionado con su inicio ha sido 'Skip and Loafer'.

Just a small town girl livin' in a lonely world

'Skip and Loafer' es la historia de Mitsumi Iwakura, una estudiante de secundaria brillante de un pequeño pueblo en Hashikko, que ha sido aceptada en una escuela de Tokio muy prestigiosa y se muda a la gran ciudad. Mitsumi tiene toda su vida planeada para convertirse en una mujer exitosa (una girlboss en toda regla), y eso empieza por tener un primer día estelar en su nuevo instituto.

Por desgracia, el primer día no va para nada como esperaba: se pierde en el metro, se marea, y corre el peligro de saltarse la ceremonia de graduación. Sin embargo, Sosuke Shima, un chico muy popular de su mismo instituto, ve el completo desastre en el que se ha convertido en apenas unas horas y decide ayudarla.

La historia de 'Skip and Loafer' es más vieja que la piedra y cae en muchos tópicos de otros animes, entre la chica quirky en la que se fija tremendo maromazo y los tropos de los opuestos atrayéndose... Pero honestamente, si algo me funciona no hace falta que me lo reinventen. Porque el anime empieza con todo lo que podíamos desear gracias a un ritmo muy bueno y unos protagonistas con lo que es facilísimo encariñarse.

A pesar de que Mitsumi quiere ser perfecta (y por muy buena estudiante que sea), es un completo desastre con una personalidad muy natural y un encanto muy pegadizo. Por ahora el resto de personajes han quedado un poco eclipsados, incluyendo el propio Sosuke, pero por ahora llevamos la introducción perfecta.

El otro gran punto a su favor es la comedia, con los tiempos muy bien medidos y los gags justos para no atosigarte, manteniendo muy bien el equilibrio entre los momentos más cuquis y los de sacarte la sonrisa (o la risa directamente).

Porque 'Skip and Loafer' es adorable y también te deja con tan reconfortante que muchas veces buscamos en este tipo de animes de día a día. La animación de P.A. Works también es realmente bonita y cumple más allá de lo funcional, sobre todo con la expresividad de los personajes y en los golpes de comedia tan bien llevados. O sea, no esperemos unos fuegos artificiales y un derroche tremendo como si fuera un anime de MAPPA, pero el estilo es una cucada y encaja perfectamente con la historia que nos están contando.

El manga original de Misaki Takamatsu cuenta ya con ocho volúmenes recopilatorios desde que empezó a publicarse en 2018 y la historia aún no está cerrada, por lo que de entrada no deberíamos esperar la resolución en una temporada. Ahora bien, si el romance de 'Slip and Loafer' se va a fraguar a fuego lento y se va a mantener tan bien como el primer capítulo, va a ser un gustazo verlo.

Si buscáis un anime para dejarnos con un corazón calentito y más series como 'Komi-san no puede comunicarse' o 'Kimi no Todoke', esta puede ser una gran apuesta esta primavera. Podremos seguirlo semana a semana a través de Crunchyroll, y ya se puede decir que por ahora ha empezado con todo lo que podríamos desear de un anime del género.

