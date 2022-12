Las 17 mejores series de anime de 2022 y dónde puedes verlas en streaming

Toca cerrar el año y hacer repaso al tornado de series de anime que se han estrenado en 2022, que no son pocas y hemos tenido un año redondísimo y con series para todos los gustos. Durante este año hemos tenido nuevas temporadas de varias de las franquicias más grandes del momento, pero también han llegado varias novedades con muchísima fuerza.

Si todavía os tenéis que poner al día con algunas de ellas, aquí va nuestra lista de los mejores animes de 2022 y dónde se pueden ver en streaming.

'Spy x Family'

Ya venía subida en una ola de popularidad por el manga, pero 'Spy x Family' ha sido para muchos la gran sorpresa del año, y por suerte tendremos más anime en 2023 e incluso una película original.

La trama sigue a los Forger, quien en apariencia son una familia encantadora pero todos tienen algún tipo de secreto. El padre, Loid, es un espía de una nación enemiga, la madre, Yor, es una asesina a sueldo, y la hija, Anya, es una telépata. Podéis seguir su día a día a través de Crunchyroll.

'Chainsaw Man'

'Chainsaw Man' ha sido el gran bombazo de otoño, y sin sorpresas porque era uno de los estrenos más esperados del año. Pronto tendremos que despedirnos de la serie, pero hemos tenido una primera temporada impresionante que podemos ver en Crunchyroll.

La serie se centra en Denji, un joven que malvive como puede junto con su perro Pochita, un demonio motosierra. Un día Denji es traicionado y asesinado, aunque consigue sobrevivir gracias a un trato con un demonio y renace con nuevas habilidades.

'Bocchi the Rock!'

Esta sí que ha sido una gran sorpresa de temporada, pero se ha convertido rápidamente en una de las mejores series del año gracias a sus golpes de humor y ese tono de slice of life cálido y relajado para curarte el alma semana a semana en Crunchyroll.

Hitori Gotou es una chica muy tímida que siempre ha soñado con tener una banda y tocar con sus amigas. Cuando conoce a Nijika Ijichi, quien toca la batería y busca guitarrista para su grupo, parece que por fin está un poquito más cerca de cumplir sus sueños.

'Cyberpunk: Edgerunners'

Netflix ha estrenado mucho anime este año, pero sin duda una de las mejores series ha sido 'Cyberpunk: Edgerunners', que prácticamente se ha encargado ella sola de revivir el videojuego 'Cyberpunk 2077'.

Con una animación y un estilo gráfico soberbio, el anime se ambienta en la brutal Night City, una corrupta metrópolis donde la violencia callejera está a la orden del día. David Ramirez pierde todo lo que le importa en unas pocas horas, con lo que se ve empujado a convertirse en mercenario para poder sobrevivir.

'My Dress-Up Darling'

A principios de año nos llegó 'My Dress-Up Darling', una comedia romántica encantadora, divertida y un poco subida de tono a ratos. Ya sabemos que tendrá continuación, pero mientras tanto su primera temporada se puede ver en Crunchyroll.

'My Dress-Up Darling' arranca cuando Wakana Gojo, un chico muy tímido que quiere convertirse en un maestro artesano de muñecas hina, entabla amistad con Marin Kitagawa, una de las chicas más populares de clase. Cuando Marin descubre lo bien que cose, rápidamente le convence para que le ayude a hacer los cosplays de sus sueños.

'Mob Psycho 100'

Sin duda uno de los mejores animes de acción de los últimos años, y desde luego 'Mob Psycho 100' nos ha dado una última temporada espectacular que hemos podido seguir a través de Crunchyroll.

Shigeo Kageyama, alias "Mob", es un psíquico muy poderoso que intenta suprimir sus emociones y llevar una vida tranquila y descrita. Para poder aprender a controlar sus habilidades, Mob trabaja como ayudante de Reigen Arakata, quien dice ser un importante medium pero es poco ma´s que un timador con mucha cara.

'Shingeki no Kyojin'

A principios de año se estrenó la Parte 2 de la Temporada Final de 'Shingeki no Kyojin', para dejarnos justo con la miel en los labios. Estos capítulos estuvieron cargados de drama, revelaciones y acción, y nos han dejado todo preparado para la recta final de la serie.

Aunque ver la serie completa es una yincana de plataformas, esta última temporada se puede ver desde Crunchyroll.

'Kimetsu no Yaiba'

Tras el bombazo de 'Kimetsu no Yaiba: Tren Infinito', ha llegado una segunda temporada de la serie muy intensita y explosiva. Además de adaptar este arco narrativo a formato serie, también hemos tenido el Arco del Distrito del Placer, que nos ha dado algunos de los mejores capítulos del anime hasta la fecha.

La primera temporada de la serie se puede ver en Amazon Prime Video, pero podemos ver los nuevos capítulos desde Crunchyroll.

'Kotaro vive solo'

A pesar de que esta llena de momentos lindísimos y adorables, 'Kotaro vive solo' es un crudo relato sobre el maltrato infantil y la importancia de las familias adoptivas y que lo mismo te da dos sonrisas que un rato de lagrimones. Por ahora solo consta de una pequeña temporada que podemos ver en Netflix.

Kotaro es un niño de de cuatro años que se muda él solo a un apartamento justo al lado de Shin Karino, un mangaka fracasado muy vago... y pronto Karino y el resto de la comunidad empiezan a interesarse cada vez más por su nuevo vecino y su bienestar.

'Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury'

Ya ha llovido desde la anterior serie de 'Gundam', y 'The Witch from Mercury' se ha propuesto remozar la franquicia para un público más moderno con un anime que mezcla tramas de instituto con conspiraciones de megacorporaciones... y sí, que no nos falten los mechas.

Ya estamos llegando al final de la primera parte del anime, y podemos seguirla semana a semana a desde Crunchyroll.

'Kaguya-sama: Love is War: Ultra Romantic'

La tercera temporada de 'Kaguya-sama: Love is War' se convirtió en el gran éxito de la temporada de primavera de anime con lo que parecía que iba a ser el desenlace de la tensión entre Kaguya y Miyuki... Aunque también tenemos de por medio una película de anime e incluso quizás una cuarta temporada.

La serie completa se puede ver en Crunchyroll y sigue a Miyuki Shirogane y Kaguya Shinomiya, quienes están al frente de consejo estudiantil de su prestigioso instituto. Todo el mundo piensa que serían la pareja perfecta, pero ambos son demasiado orgullos para admitir que se gustan y creen que quien primero admita su amor perderá en la competición que ellos mismos se han montado.

'Blue Lock'

Con el Mundial de Qatar solapándose con la emisión, 'Blue Lock' ha tenido un extra de popularidad, aunque no lo necesitaba para hacerse notar. Entre todos los animes de deportes de este año, esta serie futbolera con tono de thriller era uno de los estrenos más esperados y todavía tiene mucho partido por delante en Crunchyroll.

La trama gira alrededor del Blue Lock, un programa de entrenamiento muy intensivo diseñado para crear al mejor y más egoísta goleador de todos los tiempos.

'Ranking of Kings'

La segunda parte de 'Ranking of Kings' se estrenó este año para darnos un anime precioso, emocional y redondo, con una de las grandes sorpresas de anime en 2022 que hemos podido ver en Crunchyroll.

Es la historia de Bojji, un príncipe sordomudo que sueña con ser el mejor de todos los reyes, aunque en su reino todo el mundo le toma por tonto y prefieren como heredero al trono a su medio hermano, Daida. El único que entiende a Bojji y se pone de su lado es Kage, el superviviente de un clan de asesinos caído en desgracia.

'Romantic Killer'

Esta comedia romántica aterrizó en Netfix en otoño y nos ha dado un anime muy fresco y divertido, a pesar de que se medía con estrenos bien petones.

A Anzu Hoshino solo le importan los videojuegos, el chocolate y su gato, así que cuando aparece una criatura llamada Riri y se los quita, su mundo da un giro completo. El plan maestro de Riri es conseguirle un novio a Anzu, aunque la adolescente no está muy por la labor de vivir en su propia comedia romántica.

'Thermae Romae Novae'

A principios de año se estreno en Netfix 'Thermae Romae Novae', un anime isekai muy divertido y un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en el género. El protagonista es Lucius, un constructor de termas de la Antigua Roma que siempre está pensando en cómo mejorar sus creaciones.

La solución suele llegarle gracias a sus extraños viajes, que le transportan al Japón moderno, donde Lucius aprende todo lo que puede sobre el arte del baño japonés y sus adelantos tecnológicos.

'Salaryman's Club'

Un anime de deportes original muy fresco y divertido que pudimos seguir a través de Crunchyroll y que sigue las desventuras del equipo de badminton de la compañía Sunlight Beverage.

Mikoto Shiratori fue un prodigio de este deporte en su día gracias a su habilidad, que le permite predecir los movimientos de sus rivales, aunque lleva años sin jugar a dobles desde un incidente en el instituto. Sin embargo, su compañero Tatsuru Miyazumi le anima a volver a jugar por el bien del equipo, y para superar sus propios miedos.

'Sasaki to Miyano'

Ha tardado en llegar a muchos países, pero ya podemos ver en Crunchyroll 'Sasaki to Miyano', uno de los grandes estrenos del año en el terreno del romance.

Esta tierna historia romántica entre Yoshikazu Miyano y Shumei Sasaki que se carga muchos tropos con dos protagonistas que revisan en primera persona las concepciones sobre la masculinidad.

También en pantalla grande

Este año ha sido muy bueno en cuanto a anime en cines, y a España nos han llegado un buen puñado de estrenos de calidad.

No se puede no hablar de los grandes bombazos de franquicias, como 'Jujutsu Kaisen 0', 'Dragon Ball Super: Super Hero' y 'One Piece Film Red', pero 2022 también nos ha traído también la enternecedora 'Buscando a la mágica Doremi', la vibrante 'Belle', la épica de 'El rey ciervo', y '¡Hasta siempre, Don Glees!', con una emocionante aventura veraniega.