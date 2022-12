'Spy x Family' tiene mucho que dar en 2023: tendremos temporada 2 del excelente anime de espías... ¡y una película!

'Spy x Family' ha sido uno de los estrenos más gordos del año y es uno de los mejores animes en emisión que tenemos ahora mismo. El manga de Tatsuya Endo ha saltado a niveles estratosféricos, y si estábamos un poco de bajoncilla porque se nos acaba la primera temporada del anime... pues resulta que no tenemos que despedirnos del todo de la familia Forger.

Doblete en 2023

Teniendo el cuenta el éxito que ha tenido la serie, es normal que ni CloverWorks ni Wit Studio, los dos estudios que se encargan de la producción, ni la propia editorial Shueisha quieran bajar el ritmo.

Así que podemos celebrar que las aventuras de los Forger no se han acabado hasta nuevo aviso, si no que ya hay una segunda temporada de anime en marcha y se ha confirmado su estreno para 2023. Todavía no hay fecha concreta, pero para ir sobre seguro deberíamos esperarla para finales de año.

No queda demasiado material por adaptar del manga de Endo, que ya cuenta con 10 volúmenes. También estarán los capítulos que se vayan publicando durante el año, pero al ritmo que el anime quizás se pueda contener en una temporada corta de 12 episodios sin tener que recurrir a demasiado relleno.

La cosa no para ahí, porque también tendremos una película de anime de 'Spy x Family' con una historia original del propio Endo, que está supervisando la película y también elaborando los diseños de personaje de los nuevos miembros del reparto.

De nuevo, tampoco hay fecha, pero quizás está película sirva de aperitivo entre temporadas, o quizás se estrene a la vez que los nuevos capítulos. Como aún no se ha enseñado ningún poster ni tráiler, habría que apuntar hacia la segunda mitad de 2023 para no pillarnos los dedos con el estreno.

La primera temporada de 'Spy x Family' se puede ver en Crunchyroll y sigue a los Forger, una familia donde todo el mundo tiene que ocultar. Loid, el cabeza de familia, es un espía de una nación enemiga, Yor, la madre, una asesina a sueldo con una fuerza descomunal, y la hija, Anya, es una telépata y la única que conoce los secretos de sus padres.