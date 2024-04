'El especialista', Ryan Gosling se consagra como la estrella del momento en un brillante homenaje a los dobles de acción destinado a convertirse en comedia de culto

El único nominado por ‘Barbie’ en los Óscars de este año resultó ser el principal miembro masculino del reparto, y no era de casualidad. El Ken de Ryan Gosling es una de las sorpresas inesperadas de un producto ideado para cambiar la opinión generalizada sobre una muñeca erigida como estereotipo del sexismo. Ahora, en ‘El especialista’, el actor continúa con su hilarante representación de la ruptura de la masculinidad tradicional en el cine.

Gosling, que había hecho ya dos veces de especialista de cine de acción, repite en su homenaje a los trabajadores sin crédito en el espectáculo, haciendo de un doble tan profesional como campechano, una inversión del héroe de acción típico que encaja como un guante en su vis cómica impertérrita, su mirada ligeramente perdida y la calma chicha de quien no es capaz de tomarse en serio a sí mismo, y lo hace en su género estrella, que no es precisamente el blockbuster de acción.

I Was Made for Lovin’ You

Porque ‘El especialista’ es lo que pasaría si Shane Black dirigiera una comedia romántica del Hollywood clásico tras haber digerido e invertido la relación entre actor y su doble de ‘Érase una vez en Hollywood’, explotando en un gran tercer acto homenaje a los especialistas de acción y el arte de los rodajes de guerrilla con efectos rodados delante cámara. No es casualidad que el guionista Drew Pearce fuera también el artífice del libreto de ‘Iron Man 3’, hecho a la altura del autor de ‘Arma Letal’.

Y es que no solo recoge esa trama noir de andar por casa en el mundo de Hollywood que revivió la carrera de Robert Downey Jr. en ‘Kiss Kiss, Bang Bang’, sino que recupera la misma épica de los héroes de acción de ‘El último gran héroe’ y la dualidad del asesino que decide reprimir su poder por amor de ‘Memoria Letal’, por no hablar de un Gosling canalizando su energía de ‘Dos buenos tipos’. Pero no solo eso, también hay no poco del reflejo del cinismo cruel de Hollywood con el humor chalado de ‘Tropic Thunder’ y mucho más por lo que lo nuevo de David Leitch puede ser su obra más redonda.

La diferencia de ‘El Especialista’ con sus anteriores películas es su capacidad para eliminar su parte más canalla y de versión palomitera de "Guy Ritchie" para abrazar la comedia romántica pura de humor blanco estilo años 40-50, con diálogos rápidos y dos actores en estado de gracia como Gosling y Emily Blunt. Lo cierto es que el género ya no ocupa un lugar importante en la taquilla como hace 20 años, y parece que la nueva película de Universal quiere ser un caballo de Troya en un panorama atascado de blockbusters de superhéroes y ciencia ficción.

Splatstick y fuego controlado

Para conseguir rescatar el sabor vintage de esos romances, que normalmente acabarían en streaming —como el intento de ‘Ghosting’ en Apple—, Leitch prueba a introducir el género en el cine de acción, no de forma distinta a lo que hizo ‘Tras el corazón verde’ en los 80, pero con la coartada de que el espectáculo tiene que ver con el rodaje de una película, como también intentaba recientemente ‘La burbuja’, con un juego de enredos de realidad y ficción que también tiene que ver con películas como ’Agente Juvenil’, cuya historia propuso, sin ir más lejos, Fred Dekker, eterno compañero de correrías de Shane Black.

Y, bajo ese corazón de comedia clásica es donde se va acomodando también una gran película de acción llena de escenas vertiginosas, persecuciones y explosiones que buscan emular el cine artesanal, peligroso y tangible, con un montón de set pieces realizadas por verdaderos especialistas que se ponen en la piel del propio especialista de la película, en un nuevo juego meta maravilloso que acaba en unos títulos de crédito que muestran el buen hacer del equipo también que no se ve en la pantalla, como no podía ser de otra manera. Un regalo cargado también de bromas y gags a costa de la industria actual, como el impagable el dardito a ‘Dune’.

También tenemos el nombre de Gail asociado a una productora, o incluso las referencias a la chupa de ‘Drive’ y la conducción del actor o el nombre del perro actor, Jean Claude, homenaje al héroe de ‘Soldado Universal’ para el que el director ha hecho sus propios trabajos de doble. ‘El especialista’ es la mejor película de Leitch y una gran sorpresa a ritmo de Kiss que ya va sabiendo a mojito de verano, que rescata una tradición a lo ‘Mentiras arriesgadas’ que ya no se hace y que lima su cubierta edgy para emerger como un gran resurgir del screwball con saltos, piruetas y circo tras el aviso de la excelente última entrega de ‘Misión imposible’.

